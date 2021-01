Samsung hervat Android 11-update voor Galaxy S10-telefoons

Samsung rolt een verbeterde Android 11-update uit voor de Galaxy S10-telefoons, die de problemen van de oorspronkelijke upgrade moet oplossen. De versie is nu te downloaden en installeren, zodat je aan de slag kan met alle nieuwe functies.

Samsung heeft een nieuwe Android 11-update voor de Galaxy S10, S10 Plus en S10e uitgebracht, zo schrijft website GalaxyClub. Het bedrijf zette de Android 11-update eerder stil vanwege diverse problemen, die er onder meer voor zorgden dat de S10-telefoons minder goed presteerden en sneller leeg gingen. Die issues zijn nu – als het goed is – helemaal verholpen.

Als je de Android 11-update al had gedownload, dan krijg je een patch van 160MB binnen om de bugs te verhelpen. Had je jouw Galaxy S10 nog niet bijgewerkt naar de nieuwste Android-versie, dan is de software-upgrade met 2GB een stuk groter. Het is dan slim om ‘m via een wifi-verbinding binnen te halen, om te voorkomen dat je snel door je databundel heen bent.

Je ontvangt automatisch een melding als de nieuwste update voor jou beschikbaar is. Het is ook mogelijk om handmatig te controleren op software-updates door de instellingen te openen en naar ‘Software-update > Downloaden en installeren te gaan’. Het kan even duren voordat iedereen de nieuwe versie ziet verschijnen.

Android 11 is de tweede grote versie-update voor de Galaxy S10. Het toestel wordt in de toekomst ook nog bijgewerkt naar Android 12, omdat Samsung zijn belangrijkste smartphones drie jaar lang van grote software-updates voorzien. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de gloednieuwe Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra tot en met Android 14 worden ondersteund.

Op zoek naar meer? Lees meer over het updatebeleid van Samsung om te zien of jouw telefoon ook langer wordt bijgewerkt. In de Android 11 review (en onze video hieronder) vertellen we je alles over de vernieuwingen van deze Android-versie.

