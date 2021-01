Samsung Galaxy S10-serie ontvangt Android 11-update

Android 11 rolt eindelijk uit voor de Samsung Galaxy S10-serie. De update brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Android 11 voor Samsung Galaxy S10-serie

We hebben er even op moeten wachten, maar Android 11 rolt eindelijk uit naar de Samsung Galaxy S10-modellen. SamMobile meldt dat de update in Zwitserland inmiddels beschikbaar is voor de Samsung Galaxy S10e en de Samsung Galaxy S10 5G. De verwachting is dat Android 11 de komende dagen ook in Nederland en voor andere modellen in de serie te downloaden zal zijn.

Samsung bracht Android 11 in november al als bèta uit voor de Galaxy S10-modellen, maar trok de update vervolgens in. Door de nieuwe software liep de accu te snel leeg. Die problemen lijken inmiddels dus opgelost.

Samsung verpakt Android 11 in One UI 3.0. Dat is een eigen softwareschil die het bedrijf over Android 11 heen legt. Via het instellingenmenu kun je onder het Software-tabblad checken of de update al klaarstaat voor jouw toestel.

Kun je updaten? Maak dan vooraf een back-up van je smartphone. Mocht de installatie onverhoopt misgaan, dan ben je in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt. Leg je Samsung Galaxy S10 tijdens het proces ook altijd aan de oplader. Zo voorkom je dat het toestel uitvalt omdat de batterij leeg is. Verder is het verstandig om de Android 11-update via wifi te downloaden: het installatiebestand is behoorlijk groot.

Dit zijn de nieuwe functies in One UI 3.0

One UI 3.0 is de nieuwste versie van Samsungs besturingssysteem, dat de Koreaanse fabrikant zoals gezegd baseert op Android 11. Hij is sinds begin december 2020 officieel beschikbaar. Veel applicaties hebben een vernieuwd design en spraakassistent Bixby is wat slimmer geworden. Ook heeft de camera-app er een paar mogelijkheden bijgekregen.

Daarnaast beschik je met Android 11 op je Samsung Galaxy S10 over enkele geheel nieuwe functies. Denk bijvoorbeeld aan Chatbubbels. Dat zijn icoontjes van gesprekken die op je homescreen blijven staan. Zo kun je snel reageren en hoef je de chat-app zelf niet telkens te openen. Wil je meer lezen over de software-update? Lees dan onze uitgebreide review van Android 11.

