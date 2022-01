Download: Samsung Galaxy S10 krijgt nu Android 12-update

Goed nieuws voor gebruikers van de Samsung Galaxy S10 en S10 Plus. De toestellen ontvangen nu een Android 12-update, waarmee ze worden voorzien van de nieuwste software én functies.

De Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus werden bijna drie jaar geleden uitgebracht, maar dat betekent niet dat Samsung de telefoons geen updates meer geeft. Het bedrijf is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de S10 en S10 Plus. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, die bijvoorbeeld een aangepast design en handige privacy-opties introduceert.

De update is nu in Nederland beschikbaar en kun je als gebruikers direct downloaden. Ga hiervoor naar de instellingen en kies voor ‘Software-update > Downloaden en installeren’. De grote Android-upgrade verschijnt vervolgens automatisch in beeld. Je ontvangt ook automatisch een melding als de update voor je klaarstaat.

Met Android 12 krijgen de Galaxy S10 en S10 Plus er een heleboel functies bij. Zo kun je het uiterlijk van de software aanpassen door een ander kleurenpalet te kiezen. De kleuren passen zich aan op basis van de achtergrond die je hebt ingesteld. Heb je een groene wallpaper, dan kleuren de knopjes en andere menu-onderdelen ook groen.

Samsung en Android 12

Samsung is druk bezig om zijn smartphones bij te werken naar de nieuwste Android-versie. De nodige high-end smartphones draaien nu op Android 12, zoals de Samsung S21, S20, Z Fold 3 en Z Flip 3. In de komende maanden worden nog meer apparaten bijgewerkt, zoals goedkopere toestellen. De populaire Galaxy A52, A52s en A72 staan bijvoorbeeld nog op de planning om geüpdatet te worden.

Eén Samsung-telefoon draait uit de doos op Android 12 en dat is de Galaxy S21 FE. Dit toestel werd onlangs aangekondigd en is vanaf aanstaande dinsdag (11 januari) officieel in Nederland verkrijgbaar. Het toestel heeft een adviesprijs van 749 euro en verschijnt in verschillende kleurtjes.

Meer weten? Lees ook de vergelijking tussen de Samsung S21 FE en S20 FE, zijn voorganger. Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de nieuwe Samsung-telefoon. Daarin kijken we naar de plus- en minpunten en of de smartphone de moeite waard is.

Dank voor de tip, William!