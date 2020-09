Heb jij een Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 of Note 10 Plus? Dan kun je vanaf nu updaten naar One UI 2.5, Samsung’s nieuwste softwareversie. De update introduceert meerdere verbeteringen, bijvoorbeeld voor het opnemen van video’s.

One UI 2.5 voor Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 (Plus)

Samsung is begonnen met het uitrollen van One UI 2.5 voor de Samsung Galaxy S10 Lite, Note 10 en Note 10 Plus. Gelijktijdig wordt ook de Android-beveiligingsupdate van september geïnstalleerd. Dat laten lezers aan Android Planet weten.

De forse update ‘weegt’ op de Samsung Note 10 en Samsung Note 10 Plus zo’n 1.2GB. Wie een kleine internetbundel heeft, kan de nieuwe software dan ook beter via een wifi-netwerk downloaden.

One UI 2.5 rolt in eerste instantie uit voor zogeheten unbranded-toestellen. Deze telefoons zijn vrij van specifieke software die door providers (als Vodafone) wordt geïnstalleerd. Wanneer de update voor deze branded-smartphones uitrolt, is nog niet bekend.

Maak voordat je gaat bijwerken altijd een reservekopie van je smartphone. Mocht het updaten onverhoopt misgaan, dan ben je op die manier in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt. Hoe dit precies werkt, lees je in ons artikel over back-ups maken.

Verbeteringen in One UI 2.5

De nieuwe versie van Samsung’s eigen One UI-software introduceert meerdere verbeteringen, waaronder de optie om DeX draadloos te gebruiken. Hiermee kun je je Samsung-telefoon zonder draad als computer gebruiken.

Ook introduceert One UI 2.5 meerdere foto- en camera-verbeteringen. De Pro Video- en Enkele opname-modi zijn bijvoorbeeld aangepakt en leveren fraaiere video’s op. Ook heeft Samsung enkele van haar eigen apps in een fris jasje gestoken, zoals de Berichten- en Notes-apps. Tot slot worden wat algemene stabiliteitsverbeteringen toegevoegd.

Samsung DeX

Samsung en updates

Het is een drukke softwareweek voor Samsung. Het Zuid-Koreaanse bedrijf werkte afgelopen week ook al de Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 Plus en Samsung Galaxy S10e bij naar One UI 2.5. Verder rolt het bedrijf de meest recente Android-beveiligingsupdate (van september) uit voor een reeks toestellen, waaronder de populaire Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A70 en Samsung Galaxy A80.

Dank voor de tip, Henk!

