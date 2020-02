Heb je een Samsung Galaxy S10 Lite of Note 10 Lite gekocht? Dan kun je rekenen op maandelijkse beveiligingsupdates. Hiermee blijf je de komende tijd up-to-date en beschermd tegen kwetsbaarheden in Android.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S10 Lite updates

Samsung gaat de nieuwe Galaxy S10 Lite en Galaxy Note 10 Lite maandelijks voorzien van een Android-beveiligingspatch. Dit is te lezen op de officiële updatepagina van de fabrikant (via Sammobile), waar van alle toestellen te zien is hoevaak ze updates krijgen. Ondanks dat de Lite-toestellen goedkoper zijn en over minder krachtige hardware beschikken, worden ze wel net zo vaak bijgewerkt als de normale S10 en Note 10.

Beide telefoons draaien op Android 10 en ontvangen daarnaast waarschijnlijk twee grote versie-updates: naar Android 11 en Android 12. Samsung vermeldt op zijn eigen website dat zowel de Galaxy S10 Lite als Note 10 Lite tenminste tot januari 2022 software-ondersteuning krijgen. Vaak werkt het bedrijf zijn toestellen nog langer bij: de Galaxy S7 uit 2016(!) krijgt nog steeds regelmatig beveilgingspatches.

De nieuwe Galaxy A71, die sinds kort verkrijgbaar is in Nederland, wordt elk kwartaal van een Android-beveiligingspatch voorzien, net als zijn voorganger. Dit geldt ook voor de Galaxy A51, die de populaire Galaxy A50 opvolgt. De A50 werd na de release echter op het lijstje gezet met toestellen die wél elke maand een update krijgen.

Lees ook: de uitgebreide Samsung Galaxy A51 review

Over de S10 Lite en Note 10 Lite

De Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite hebben allebei een 6,7 inch-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Ook hebben beide toestellen een forse 4500 mAh-accu, ondersteunen ze snelladen en draaien ze op Android 10 met de OneUI-software van Samsung. Onder de motorkap van de S10 zit een Snapdragon 855-chip met 6GB RAM en 128GB opslag. Op de achterkant zit een primaire camera van 48 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens en 5 megapixel-macrocamera.

De processor van de Note 10 Lite is de Exynos 9810, die ook in de Galaxy Note 9 en S9 zit. Daarmee is de smartphone minder krachtig, maar wel heeft ‘ie de bekende S Pen. Daarmee kun je aantekeningen en notities maken op het scherm, of op afstand een foto schieten. De Note 10 Lite heeft een adviesprijs van 599 euro, voor de S10 Lite betaal je 649 euro.

Lees meer over Samsung