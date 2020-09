Samsung Galaxy S10 krijgt One UI 2.5-update: dit is er nieuw

De Samsung Galaxy S10, S10 Plus en S10e worden op dit moment bijgewerkt naar One UI 2.5. De update introduceert een aantal nieuwe features en is ook snel in Nederland te downloaden.

Samsung Galaxy S10 One UI 2.5-update uitgebracht

Heb je een Samsung Galaxy S10, Samsung 10 Plus of Samsung S10e? Dan kun je binnenkort een update naar One UI 2.5 verwachten. Samsung rolt de software-upgrade nu uit in Duitsland en dat betekent doorgaans dat de versie ook snel in Nederland en België verschijnt. One UI 2.5 is de nieuwste versie van Samsungs software, die ook standaard op de nieuwe Note 20 en Note 20 Ultra staat.

De update is 963MB groot en bevat ook de Android-beveiligingsupdate van september 2020. Daarnaast kun je straks aan de slag met allerlei nieuwe features, zoals de optie om DeX draadloos te gebruiken.

Daarmee kun je de S10 zonder kabeltje aan de DeX-software verbinden, waarna je je telefoon als computer gebruikt. Verder worden Pro Video- en Enkele opname-modus verbeterd en diverse Samsung-apps aangepakt, zoals Berichten en Notes.

Op het moment van schrijven is de One UI 2.5-update voor de Galaxy S10 nog niet beschikbaar in Nederland. Zodra hier verandering in komt, dan lees je het natuurlijk op Android Planet. En als jij de update al wel hebt ontvangen, laat het dan vooral weten in de reacties hieronder!

Samsung en updates

Samsung maakte onlangs bekend zijn high-end (en diverse midrange) smartphones langer updates te geven. De fabrikant geeft toestellen uit de Galaxy S-lijn drie grote Android-updates.

Heb je bijvoorbeeld een Samsung S20, dan wordt het toestel gegarandeerd bijgewerkt naar Android 11, 12 en 13. De Galaxy S10, die vorig jaar met Android 9.0 (Pie) verscheen, krijgt nog updates naar Android 11 en 12. Ook de goedkopere Samsung Galaxy A51 en Samsung A71 ontvangen langer software-upgrades.

Onlangs bracht Samsung de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra uit in Nederland. Het zijn de vlaggenschepen van de fabrikant voor dit najaar, die respectievelijk 1049 en 1299 euro kosten. De Note 20 Ultra is het absolute toptoestel, met een groot 120Hz-scherm, flink verbeterde camera’s en slimmere S Pen.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje in de uitgebreide Samsung Galaxy Note 20 Ultra review of check de video hieronder, waarin we de belangrijkste plus- en minpunten van de telefoon bespreken.

