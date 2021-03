Gebruikers van de Samsung Galaxy S10, S10 Plus en S10e kunnen vanaf nu aan de slag met One UI 3.1. De update zit vol met nieuwe features en in dit artikel lees je welke dat zijn.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S10 One UI 3.1

Heb je een Samsung Galaxy S10, S10 Plus of S10e? Dan kun je jouw telefoon nu updaten naar One UI 3.1, de nieuwste versie van de Samsung-software. In de update zit ook de Android-beveiligingspatch van maart 2021 verwerkt, waardoor de telefoons ook qua beveiliging helemaal up-to-date zijn. Ze zijn dus beschermd tegen lekken in het besturingssysteem.

Je krijgt automatisch een melding als de One UI 3.1-update beschikbaar is, maar het is ook mogelijk om dit handmatig te checken. Ga hiervoor naar ‘Instellingen > Software-update > Downloaden & installeren’. De Galaxy S10-smartphones werden eerder bijgewerkt naar Android 11 en hebben nu dus de meest recente software.

One UI 3.1 werd onlangs door Samsung aangekondigd en introduceert allerlei nieuwe features. Zo kun je aan de slag met de Eye Comfort Shield-functie, die het blauwe licht van je smartphonescherm aanpast, waardoor je beter in slaap moet vallen. Ook kun je veilig en snel bestanden delen met Private Share en heb je nieuwe camera-opties, waaronder een ‘object eraser’ om gedeeltes uit kiekjes te wissen.

Meer over One UI 3.1

Naast de Galaxy S10-telefoons wordt One UI 3.1 voor veel meer Samsung-toestellen uitgebracht. Hieronder zetten we op rijtje welke smartphones sowieso op een update kunnen rekenen, of misschien al hebben gekregen. De nieuwste One UI-versie draait standaard op de Galaxy S21, S21 Plus en S21 Ultra, die eerder dit jaar werden uitgebracht.

Ook interessant: onze Samsung Galaxy S21 review en Galaxy S21 Ultra review. In de video hieronder bespreken we het absolute topmodel met je.

Lees meer over Samsung: