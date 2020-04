De One 2.1-update voor de Samsung Galaxy S10-serie rolt nu uit in Nederland. Daarmee krijgen de toestellen verschillende functies die we kennen van de Galaxy S20-serie.

Samsung Galaxy S10 ontvangt OneUI 2.1-update

Vanaf nu rolt een grote update uit voor de Samsung Galaxy S10-serie in Nederland. Zo kunnen de Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 en S10 Plus worden bijgewerkt naar de OneUI 2.1-schil. Met deze skin van Samsung zelf krijg je verschillende nieuwe functies voorgeschoteld. Zo is het mogelijk om makkelijker bestanden te delen.

Ook is de ‘enkele opname’-functie voortaan aanwezig bij de camera. Zo maak je met één klik op de knop foto’s en video’s met de verschillende camera’s van het toestel. De galerij-app kent enkele nieuwe functies en ook is de pro-modus na deze update te gebruiken voor de camera. Ook de selfiecamera is aangepakt, want na de update kun je filmen in een hoge 4k-resolutie met 60 frames per seconde.

Tot slot is de beveiligingsupdate van april 2020 toegevoegd aan de update. Toestellen die de update al aan boord hebben, zijn onder andere de opvouwbare Galaxy Z Flip en de drie toestellen uit de S20-serie. De Samsung Galaxy Note 10, Galaxy S9 en S9 Plus staan ook nog op de vermeende updatelijst, alhoewel dat voor de toestellen uit de S9-lijn nog een stuk onzekerder is.

Update installeren op Samsung Galaxy S10

De update installeren kan met een over-the-air-update via het toestel zelf. Om te checken of de nieuwe software ook voor jouw S10-toestel klaar staat, duik je de instellingen in. Vervolgens klik je op ‘Toestel-info’ en ‘Updates handmatig downloaden’.

Zie je de update nog niet, dan kun je het ook via SmartSwitch en een computer proberen. Daarbij rolt de update gefaseerd uit, waardoor het kan dat je ‘m nog niet direct ziet op jouw toestel.

Bedankt voor de tip, Van Hove Ayrton!

