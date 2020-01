Heb je momenteel een Galaxy S9 en twijfel je tussen de overstap naar de Galaxy S10 of Galaxy S10 Lite? In dit artikel zetten we de toestellen tegenover elkaar en geven we een aankoopadvies.



Samsung Galaxy S10 vs Samsung Galaxy S10 Lite: een vergelijking

In onderstaande tabel zie je de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de Galaxy S10 en S10 Lite. In de tekst lichten we de vergelijking toe. We ronden het artikel af met een conclusie, waarin we aangeven welk toestel je beter in huis kunt halen.

Scherm en design

De naam doet anders vermoeden, maar de Samsung Galaxy S10 Lite is groter dan de Galaxy S10. Het scherm van de Lite meet maar liefst 6,7 inch, terwijl zijn ‘broer’ op 6,1 inch blijft steken. Ook torent het nieuwe model boven het 6,4 inch-scherm van de Samsung Galaxy S10 Plus uit.

Een groot scherm is fijn voor het kijken van films en spelen van games, maar handzaam is de S10 Lite niet. Vind je de reguliere Galaxy S10 al aan de grote kant? Dan kun je de Lite beter aan je voorbij laten gaan. Alle drie de toestellen hebben overigens een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Houd er ook rekening mee dat de schermresolutie van de Lite lager is. Deze heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, terwijl de Galaxy S10 (Plus) over 3040 bij 1440 pixels beschikt. Het beeld van de Lite is hierdoor minder scherp. In de aankomende review gaan we kijken of je dit verschil ook in praktijk merkt.

Een ander verschil is de plaatsing van de inkeping. Bij de S10 Lite zit het cameragat in het midden van het scherm, zoals je kent van de Galaxy Note 10. Bij de reguliere S10 (en Plus) bevindt het rondje zich aan de zijkant van het scherm.

→ Check ook onze Samsung Galaxy S10 review



Camera’s

De Galaxy S10 (Plus) en S10 Lite hebben beiden drie camera’s achterop. Eerstgenoemde combineert een 12 megapixel-hoofdcamera met een 12 megapixel-telefotolens. De lens haalt beeld dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Het trio wordt compleet gemaakt door de 16 megapixel-groothoeklens. Deze gebruik je voor het maken van groepsfoto’s.

De Samsung Galaxy S10 Lite heeft een primaire 48 megapixel-camera en 12 megapixel-groothoeklens. Een nieuwe toevoeging is de macrocamera, die een resolutie van 5 megapixel heeft. Deze sensor gebruik je om foto’s van heel dichtbij te maken, zoals een close-up van een bloem of object.

Er zijn dus enkele duidelijke verschillen. Ten eerste heeft de Galaxy S10 Lite geen telefotolens. Ook de resolutie van de groothoeklens blijft achter ten opzichte van de reguliere S10 (Plus). Daar staat dan wel weer een macrolens tegenover, die bij de S10 juist weer ontbreekt.

Maak je veel selfies? Let dan ook even op de frontcamera’s. De Galaxy S10 Lite heeft een 32 megapixel-camera aan de voorkant. De Samsung S10 heeft een 10 megapixel-sensor. Als je professioneel in de weer bent met Instagram, moet je waarschijnlijk bij de S10 Plus zijn. Dit toestel heeft een dubbele selfiecamera (10 + 8 megapixel).

Overeenkomsten zijn er ook. Alle drie de toestellen kunnen 4K-video’s schieten en beschikken over optische beeldstabilisatie om foto’s en video’s minder schokkerig te maken. Ook de kijkhoek van de groothoeklenzen is identiek. Je kunt dus altijd even grote groepsfoto’s maken, welk toestel je ook kiest.

Bijna identieke specificaties

Ook onder de motorkap lijken de Galaxy S10, S10 Plus en S10 Lite op elkaar. De twee eerstgenoemde smartphones zijn uitgerust met Samsung’s eigen Exynos 9820-processor, die volgens meerdere benchmarks minder krachtig is dan de Snapdragon 855-chip van de Lite-versie. De verschillen zijn echter niet gigantisch.

Verder is het Galaxy S10-trio met 8GB aan werkgeheugen uitgerust. Het werkgeheugen bepaalt hoeveel apps je gelijktijdig open kunt hebben staan, zonder dat er programma’s afgesloten hoeven te worden. Ook qua opslag zijn de drie Galaxy’s identiek. 128GB is voor de meeste mensen ongetwijfeld genoeg, maar je kunt de capaciteit uitbreiden met een micro-sd-kaart.

Accuduur en software

Helemaal hetzelfde zijn de toestellen niet. Vooral de accucapaciteit is het noemen waard. De Galaxy S10 Lite heeft een 4500 mAh-accu, terwijl de S10 en S10 Plus op respectievelijk 3400 en 4100 mAh blijven steken. Of de accuduur hierdoor ook daadwerkelijk toeneemt, is voorlopig een vraag.

Het grotere scherm van de S10 Lite heeft immers ook meer stroom nodig. Wel is het in ieder geval fijn dat je de Lite met een vermogen van 25 Watt kunt snelladen. Met een halfuur opladen kun je het toestel zodoende weer uren gebruiken. De Galaxy S10 (Plus) kan ook snel opladen, maar dit gaat tot maximaal 15 Watt.

Tot slot draait het trio op Android 10 met daaroverheen OneUI 2.0. Samsung’s eigen software is de laatste jaren flink verbeterd en heeft enkele interessante functies. Snelkoppelingen uit het snelle instellingen-paneel zijn bijvoorbeeld naar de onderkant verplaatst, zodat je Samsung-telefoons alsnog met één hand kunt bedienen.

Conclusie

De Samsung Galaxy S10, Samsung S10 Plus en S10 Lite lijken erg op elkaar. Je doet dus sowieso geen miskoop door één van de drie toestellen aan te schaffen. Kleine details in jouw wensen en verwachtingen kunnen wel een groot verschil maken.

Vind je het leuk om close-up foto’s te maken? Dan moet je bij de S10 Lite zijn. Dit toestel heeft een macrocamera waarmee je foto’s van heel dichtbij maakt. Als je het juist leuk vindt om van veraf te fotograferen moet je bij de S10 (Plus) zijn, die een telefotolens heeft.

Let ook op het formaat. De Samsung Galaxy S10 Lite is een stuk groter dan de Galaxy S10 en S10 Plus, en dat vindt niet iedereen fijn. Bovendien heeft de Lite een lagere resolutie. Wellicht merk je dit als je veel films en series kijkt, of graag games speelt.

Kopen

Wil je de Samsung Galaxy S10 kopen? Check dan onze prijsvergelijker voor een overzicht van de beste deals. Ook houden we alle Samsung Galaxy S10 Plus deals bij. De Galaxy S10 Lite is alvast vooruit te bestellen, waarna het toestel later deze maand overal in de winkels ligt.

