‘Samsung Galaxy S11 wordt S20 en presentatie is op 11 februari’

De afgelopen dagen verschenen er verschillende geruchten over het nieuwe vlaggenschip van Samsung. Zo zou de fabrikant kiezen voor Galaxy S20 als naam. Ook is een nieuwe datum genoemd voor de lancering van de toestellen, namelijk 11 februari 2020.

Samsung Galaxy S11 wordt Galaxy S20

Samsung zou niet kiezen voor de naam Galaxy S11 voor de aankomende toestellen van de fabrikant. In plaats daarvan zou de Zuid-Koreaanse producent gaan voor Samsung Galaxy S20. Via een tweet van onder andere IceUniverse is dat naar buiten gekomen. Of het klopt is uiteraard nog de vraag, maar het zou kunnen wijzen op een nieuw begin van Samsung.

De Galaxy S-lijn bestaat al tien jaar en de Galaxy S10 is daarvan het kroonjuweel. Daarom is het niet zo gek om vanaf 2020 te beginnen met een nieuwe naamgeving. Een Samsung Galaxy S20 die uitkomt in 2020, het zou zomaar kunnen. Apple voert inmiddels de iPhone 11-serie en dat kan ook een reden zijn voor Samsung om een andere naam te kiezen. Twintig is een stuk hoger dan 11 en laat mensen misschien denken dat de toestellen daarom ook beter zijn.

Gerucht: presentatie is op 11 februari

Waar eerder nog 18 februari 2020 werd genoemd als datum van de Galaxy S11-presentatie, wordt nu ook een ander moment genoemd. Volgens een Israëlische website is dinsdag 11 februari de juiste datum. Op die dag zullen we niet alleen de nieuwe toestellen in de S-lijn gaan zien zoals de Galaxy S11e, Samsung Galaxy S11 en S11 Plus. We verwachten ook de presentatie van de Samsung Galaxy Fold 2.

Van dat toestel zijn inmiddels ook al verschillende foto’s online verschenen. Het gaat daarbij om een heel ander model dan de eerste Galaxy Fold. Door die keuze is het toestel niet alleen handzamer, maar ook een stuk goedkoper. Daarmee lijkt Samsung vouwbare smartphones te willen gaan aanbieden aan een groter publiek.

Al met al is het wachten op meer bronnen of de uitnodiging voor een Unpacked-evenement van Samsung zelf. Wel is er duidelijk dat de presentatie plaatsvindt, voordat het Mobile World Congress begint. Vanaf 24 februari is Barcelona namelijk weer de plaats van de grootste jaarlijkse Europese telecombeur.

Alles over de Samsung Galaxy S11 of Galaxy S20

We weten al behoorlijk veel over de aankomende Samsung Galaxy S-toestellen. Dankzij renders hebben we het uiterlijk gezien van de drie toestellen. De accucapaciteit zou flink verhoogd zijn en ook zien we nog meer cameramogelijkheden. Qua schermen verwachten we iets grotere maten dan de Galaxy S10-reeks.

De Exynos 990-chip gaat hier zorgen voor de benodigde processorkracht en van bepaalde modellen verwachten we ook een 5G-variant. Tot slot zal de fabrikant kiezen voor uitlevering met Android 10.0 dat weer allerlei nieuwigheden met zich meebrengt.

Het laatste nieuws over Samsung