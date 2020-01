Zet 11 februari maar alvast in je agenda. Op die datum vindt Samsung Unpacked 2020 plaats, het evenement waar de Samsung Galaxy S11/S20 en Galaxy Fold 2 gepresenteerd gaan worden.



Samsung Galaxy S11 presentatie op 11 februari

Dat blijkt uit een gelekte video voor het evenement die op Twitter verscheen. Het filmpje werd door Samsung Korea op het Vimeo-account van de fabrikant geplaatst, maar niet openbaar. XDA Developers was er echter als de kippen bij en spotte de aankondigingsvideo. Het nieuws is dus nog niet bevestigd, maar het is zo goed als zeker dat de Samsung Galaxy S11-presentatie op 11 februari gaat plaatsvinden.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020



Zie je de video niet? Druk dan op deze link om het filmpje op Twitter te bekijken.

XDA Developers vermoedt dat het evenement in San Francisco plaats gaat vinden. Het filmpje duurt slechts vijftien seconden en laat het Galaxy-logo zien. Twee vormen zijn hierin opvallend. Het linker vierkant staat waarschijnlijk voor de vermeende vierkante cameramodule van de Galaxy S11/S20.

De rechter figuur weerspiegelt waarschijnlijk de vorm van de Samsung Galaxy Fold 2, die volgens geruchten meer op de vernieuwde Motorola Razr gaat lijken. Het filmpje sluit af met een aankondiging dat Samsung Unpacked op 11 februari gaat plaatsvinden.

Samsung Galaxy S20?

De geruchtenmolen rondom de Samsung Galaxy S11 is de afgelopen weken op volle snelheid geraakt. Het meest recente gerucht is dat het toestel als Samsung Galaxy S20 door het leven gaat. Ook de opvolger van de Galaxy Fold schijnt de nodige veranderingen te ondergaan. Deze opvouwbare smartphone zou met zijn adviesprijs van 1000 euro namelijk een stuk vriendelijker geprijsd worden.



