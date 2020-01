‘Samsung Galaxy S20-smartphones krijgen 120Hz-schermen’

Het lijkt erop dat de Samsung Galaxy S20-reeks definitief wordt uitgerust met 120Hz-schermen. Dit laat de doorgaans goed ingevoerde Samsung-insider Ice Universe weten op Twitter.

‘Samsung Galaxy S20 krijgt 120Hz-scherm’

Zo’n display met een hogere ververssnelheid van 120Hz brengt diverse voordelen met zich mee. Allereerst ogen animaties veel soepeler en is de software sneller in gebruik. Toestellen als de OnePlus 7T en Google Pixel 4 hebben ook een scherm met een hogere ververssnelheid, al gaat het hier om 90Hz en niet 120Hz. Dit betekent dat het display zich 90 keer per seconde ververst.

Voor Samsung zou de stap naar 120Hz-schermen een grote zijn. De huidige toptoestellen van de fabrikant, de Galaxy S10 (Plus) en Note 10 (Plus) hebben nog een normaal, 60Hz-scherm en voelen daardoor op dit gebied wat ouderwets aan. Ook de onlangs aangekondigde Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite hebben geen schermen met een hogere ververssnelheid van 90 of 120Hz.

De nieuwe smartphones van Samsung worden hoogstwaarschijnlijk op 11 februari officieel gepresenteerd, zo maakte het bedrijf dit weekend bekend. Het is nog de vraag of het nieuwe vlaggenschip de Galaxy S11 gaat heten, of Samsung kiest voor ‘Galaxy S20’. De fabrikant zou mogelijk met een frisse start willen beginnen aan een nieuwe generatie telefoons.

De Galaxy S20-reeks bestaat waarschijnlijk uit drie toestellen: een regulier model, grotere (en duurdere) S20 Plus en compacte S20e. Het design wordt iets aangepast, doordat de randen rondom het scherm nu nog dunner zijn en het cameragaatje bovenin in het midden is geplaatst. Verder verwachten we dat de telefoons op Android 10 draaien en beschikken over een vernieuwde camera met meer sensoren.

