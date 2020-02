De Samsung Galaxy S20-toestellen hebben een 120Hz-modus, maar die werkt niet op de hoogste resolutie. Volgens geruchten is de fabrikant toch bezig met de ontwikkeling van een update om dit mogelijk te maken. De update moet binnen drie maanden uitrollen.

Samsung Galaxy S20 120Hz-modus

Bij de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra van Samsung stel je zelf in welke resolutie van het scherm je gebruikt. De maximale resolutie is 3200 bij 1440 pixels, maar je kunt het aantal pixels ook verlagen. Dat bespaart niet alleen wat accu, maar dan kun je ook de 120Hz-modus van het beeldscherm gebruiken.

Dat betekent dat het scherm per seconde 120 keer wordt ververst. In de praktijk zorgt dat voor een soepele ervaring tijdens het scrollen op websites of bij het spelen van (geoptimaliseerde) games. De combinatie van de hoogste resolutie en maximale verversingssnelheid is echter niet te gebruiken.

Om het scherm momenteel 120 keer per seconde te laten verversen, moet je de resolutie een stap lager instellen. Waarom dat is, laat zich wel raden; dat is namelijk de accuduur. Volgens Max Weinbach is Samsung wel bezig met de ontwikkeling van een update om 120Hz met de QHD-resolutie te laten werken.

Wel noemt hij dat het nog één tot drie maanden kan duren voordat deze update verschijnt. Tot slot noemt hij ook nog dat het niet zeker is of we deze optie gaan zien: ‘alles moet wel goed gaan’, aldus de bekende Twitteraar.

Meer info Samsung Galaxy S20

De Galaxy S20-lijn bestaat uit drie toestellen met elk hun eigen schermgrootte en specificaties. De normale S20 is het kleinste en meest betaalbaar. Dat toestel heeft een scherm van 6,2 inch en adviesprijs va 899 euro. De S20 heeft een 6,7 inch-display en gaat over de toonbank voor 1099 euro. Het absolute topmodel uit de serie is de S20 Ultra, die 1349 euro kost en een scherm heeft van 6,9 inch.

De Samsung Galaxy S20 pre-orderen is al mogelijk. Wil je onze eerste ervaringen met deze smartphones weten, check dan onze preview van de Samsung Galaxy S20-serie.

