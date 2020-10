De Samsung Galaxy S20 ondersteunde na een update geen 4G-internet meer bij KPN. Dat meldden gedupeerde gebruikers. Het probleem deed zich ook voor bij providers het KPN-netwerk gebruiken. Inmiddels is het probleem opgelost.

Galaxy S20 4G-probleem bij KPN

Update 21 oktober 12:05 uur: KPN en Samsung laten Android Planet desgevraagd weten dat het probleem verholpen is en gebruikers weer toegang hebben tot 4G en 5G (mits het abonnement en toestel hier geschikt voor zijn). Hieronder lees je het originele bericht:

Het probleem doet zich voor na het installeren van de meest recente update op de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. De nieuwe Galaxy S20 FE lijkt niet getroffen. S20-bezitters die de update geïnstalleerd hebben, kunnen geen verbinding meer maken met het 4G-netwerk van KPN. Het probleem raakt ook S20-eigenaren met een provider die het KPN-netwerk gebruikt. Denk hierbij aan Lebara, Youfone, Simyo en Budget Mobile.

Getroffen gebruikers kunnen op dit moment alleen mobiel internetten met 3G-snelheid. 3G is een stuk langzamer dan 4G. Internetten via wifi werkt naar behoren. Vooralsnog is er één methode om het 4G-probleem te verhelpen, namelijk door de vorige softwareversie terug te zetten op de S20.

Dit is alleen aan te raden als je er ervaring mee hebt. Je hebt hier een computer en Samsungs Odin-programma voor nodig. We raden de meeste gebruikers aan te wachten op een (draadloze) update die het probleem verhelpt.

Samsung Galaxy S20 4G KPN: nog geen oplossing

Het is nog niet duidelijk wanneer KPN en/of Samsung die update beschikbaar kunnen stellen. Android Planet heeft beide partijen om een reactie gevraagd en zal dit artikel updaten als er meer bekend is. Samsung zegt het probleem te onderzoeken.

De Samsung Galaxy S20-reeks bestaat uit de reguliere S20, een grotere S20 Plus en de S20 Ultra als topmodel. De smartphones zijn sinds het voorjaar te koop en kregen onlangs gezelschap van de goedkopere Galaxy S20 FE.

