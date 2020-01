Samsung verklapt: Galaxy S20 wordt vanaf 6 maart geleverd

De Samsung Galaxy S20 wordt op 6 maart geleverd aan de eerste gebruikers. Dat stond kortstondig op een registratiepagina op de Amerikaanse Samsung-website.

Samsung Galaxy S20 op 6 maart in huis

Op de website van de Amerikaanse tak van Samsung is een pagina verschenen waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven om de Samsung Galaxy S20 te pre-orderen. Onderaan de pagina was korte tijd te zien dat de levering op 6 maart plaatsvindt.

Inmiddels is deze tekst weggehaald, maar verschillende websites (waaronder GSMArena) waren snel genoeg om een screenshot te nemen. Nu staat er dat het pre-orderen een ‘snelle levering garandeert’. De pagina is slechts bedoeld als voorregistratie voor de pre-orders. Door je in te schrijven heb je nog niets; je geeft je alleen op om een mailtje te krijgen zodra het toestel te bestellen is.

Nederlandse data staan nog niet vast

Op de pagina staat ook dat vroege kopers een voucher krijgen voor Samsung-accessoires. Mogelijk geldt deze specifieke aanbieding alleen in de Verenigde Staten. Samsung Nederland heeft een soortgelijke pre-registratie pagina voor de Galaxy S20 online staan. Daar kun je je alleen inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van nieuws. Over pre-orders wordt niets gezegd.

Vorige week lekte nog informatie naar buiten over de vermoedelijke verkoopdatum in Europa. Volgens een betrouwbare smartphone-insider ligt de Galaxy S20 in Europa op 13 maart in de winkels, wat een week later zou zijn dan in de Verenigde Staten. De prijzen van de Galaxy S20 variëren en er zijn verschillende modellen. Er wordt gesproken van een instapprijs voor het 4G-model van de Samsung Galaxy S20 van 899 euro. De duurste variant, de Samsung Galaxy S20 Ultra met 5G gaat mogelijk 1300 euro kosten.

Prijzen, specs en uiterlijk al bekend

Ook over de Samsung Galaxy S20-specificaties is al veel informatie naar buiten gelekt. Ook het uiterlijk van de toestellen denken we al te weten, nadat officiële renders van het toestel naar buiten kwamen.

Wat Samsung zelf in ieder geval officieel naar buiten heeft gebracht, is dat de Galaxy S20-familie op 11 februari wordt aangekondigd. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom de nieuwe vlaggenschepen van Samsung, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app uit de Play Store.

