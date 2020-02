Veel aandacht gaat momenteel uit naar de Samsung Galaxy S20. Dat is begrijpelijk, maar er zijn natuurlijk nog veel meer premium Android-smartphones die het kopen waard zijn. Android Planet zet de vijf beste Samsung Galaxy S20-alternatieven op een rij.

Vijf alternatieven voor de Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20-serie is officieel gepresenteerd en bestaat uit de reguliere Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. Stuk voor stuk imponerende smartphones die ongetwijfeld goed gaan verkopen als ze op 13 maart in Nederland verschijnen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen interessante concurrenten zijn.

Vind je de Galaxy S20 te duur? Ben je geen fan van Samsungs OneUI-software of zoek je een smartphone met ander design? De keuze is reuze, maar welke toestellen zijn de beste Samsung Galaxy S20-alternatieven? We hebben onze vijf favorieten – in willekeurige volgorde – verzameld.

1. OnePlus 7T Pro

De OnePlus 7T Pro is vooral interessant vanwege zijn scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Het toestel heeft een fraaie behuizing en prachtig 6,7-inch oled-scherm met 90Hz-ververssnelheid. Het display van de S20 kan zich 120 keer per seconde verversen, maar het verschil is in de praktijk niet zo groot. Prettig aan de OnePlus 7T Pro is de razendsnelle oplader (30 Watt) en de hoeveelheid opslag (256GB). Wie niet weg is van Samsungs OneUI-schil, zal blij zijn dat OnePlus nagenoeg stock-Android installeert op zijn smartphones. Het merk staat bovendien bekend om zijn goede updatebeleid.

Wat doet de Samsung Galaxy S20 beter? De drie camera’s van de OnePlus 7T Pro en S20 doen hetzelfde, maar de S20 maakt onder alle omstandigheden net iets betere foto’s en video’s. Bovendien kan de smartphone veel verder zoomen.

Meer weten? Lees ook onze uitgebreide OnePlus 7T Pro review of bekijk de videoreview.

2. Sony Xperia 1

Sony’s Xperia 1 is niet de nieuwste smartphone in dit lijstje, maar kan nog goed meekomen. Een groot pluspunt is het 6,5 inch-oled-scherm dat maximaal een 4K-resolutie kan tonen. Dat is bizar scherp, waardoor je foto’s, films en andere media uitstekend tot hun recht komen. Bij normale content als apps en internetten kan het scherm een full-hd-resolutie tonen, net als andere toestellen. Deze resolutie is gunstiger voor de accuduur.

De Xperia 1 is ook het overwegen waard vanwege zijn bijna stock-Android-software, goede updatebeleid en integratie met andere Sony-diensten, waaronder de PlayStation 4.

Wat doet de Samsung Galaxy S20 beter? Hoewel de de Xperia 1 en S20 allebei een driedubbele camera met dezelfde functies hebben, maakt de S20 betere foto’s en kan hij verder zoomen. Daarnaast heeft de smartphone krachtigere hardware, laadt de accu sneller op en kan het scherm zichzelf 120 keer per seconde verversen.

De Xperia 1 doet dat 60 keer per seconde, waardoor het beeld minder vloeiend oogt. Met oog op de toekomst is het handig om te weten dat de S20 verkrijgbaar is met 4G en 5G, terwijl de Xperia 1 geen 5G ondersteunt.

Lees ook onze review waarin de we Sony Xperia 1 en goedkopere Xperia 5 vergelijken.

3. Huawei P30 Pro

Fotografieliefhebbers opgelet: de Huawei P30 Pro is misschien wel het beste camera-alternatief voor de Galaxy S20. Op de P30 Pro zitten drie camera’s en een Time of Flight-sensor, waarmee de smartphone zowel overdag als in het donker indrukwekkende foto’s schiet. De nachtmodus is verbluffend en dankzij zijn periscopische lens kan de P30 Pro tot tien keer zoomen met minimaal kwaliteitsverlies. De maximale zoom bedraagt vijftig keer; verder dan de dertig keer zoom van de S20.

De P30 Pro imponeert ook door de uitstekende accuduur, hij laadt aanzienlijk sneller op (40 Watt tegenover 25 Watt) en heeft verder vrijwel even krachtige hardware als de S20. Een ander pluspunt is de prijs: een losse Huawei P30 Pro kost op moment van publicatie minder dan 650 euro. Dat is flink goedkoper dan de Galaxy S20, die op 13 maart verschijnt voor 899 euro.

Wat doet de Samsung Galaxy S20 beter? De camera’s van de Galaxy S20 en P30 Pro zijn aan elkaar gewaagd, maar vooralsnog geven we de voorkeur aan de Huawei-smartphone. De S20 heeft daarentegen een beter scherm, bijvoorbeeld qua ververssnelheid (120Hz tegenover 60Hz), kleurweergave en helderheid. De zwaarste games draaien op de S20 net iets beter dan op de P30 Pro. Het updatebeleid van Samsung is beter dan dat van Huawei en veel mensen vinden Samsungs OneUI-software gebruiksvriendelijker dan de EMUI-schil van Huawei.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de P30 Pro? Hier lees je onze uitgebreide Huawei P30 Pro review.

4. Samsung Galaxy S10

De S20 is de opvolger van de Galaxy S10, maar dat wil niet zeggen dat die smartphone nu een slechte koop is. Ja, zoals je van een nieuw model mag verwachten, presteert de S20 op alle vlakken beter dan zijn voorganger. Logisch, maar gezien het prijsverschil van honderden euro’s maakt dat ook niet uit. De Galaxy S10 was één van de beste smartphones van 2019 en kan nog steeds goed meekomen.

Het toestel beschikt over een uitstekend scherm, snelle hardware en een goede, veelzijdige driedubbele camera. Qua uiterlijk lijken de S10 en S20 veel op elkaar, ze hebben allebei 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en draaien tot slot dezelfde software.

Wat doet de Samsung Galaxy S20 beter? Natuurlijk is de S20 op veel manieren een upgrade ten opzichte van de S10. Het scherm ververst zichzelf 120 in plaats van 60 keer per seconde, waardoor het beeld vloeiender oogt en de smartphone sneller aanvoelt. Daarnaast heeft de S20 een iets snellere processor, een grotere accu die sneller oplaadt en een flink verbeterd camerasysteem.

Zo maakt de primaire camera betere plaatjes in het donker en kun je verder zoomen dan met de S10. De vingerafdrukscanner achter het scherm is ook sneller en accurater dan die van de S10. En omdat de S10 al een jaar oud is, stopt de software-ondersteuning ook een jaar eerder.

5. Google Pixel 4 XL

De belangrijkste reden om de Google Pixel 4 XL te verkiezen boven de Galaxy S20, is de software. De Pixel 4 XL draait als Google-smartphone stock-Android en krijgt drie jaar als eerste updates. Hecht je waarde aan schone software en wil je direct up-to-date zijn, dan is een Pixel je beste keuze. Hoewel Samsung vrij vlot Android-updates uitrolt, moet je doorgaans toch een paar weken tot maanden langer geduld hebben.

Ook fijn aan de Pixel 4 XL zijn de uitstekende cameraprestaties en het vloeiende 90Hz-scherm. Het toestel heeft ook geavanceerde 3D-gezichtsherkenning, een functie die erg goed werkt en ontbreekt op de S20.

Wat doet de Samsung Galaxy S20 beter? De Galaxy S20 heeft een iets vloeiender 120Hz-scherm, meer veelzijdige camera’s en een betere accuduur. De accu laadt ook een stuk sneller op. Daarnaast beschikt de Galaxy S20 over nieuwere, krachtigere hardware. Denk aan meer werk- en opslaggeheugen (128GB tegenover 64GB) en een snellere processor.

Lees alles over het toestel in onze Google Pixel 4 XL review of bekijk de videoreview.

Welke smartphone heeft jouw voorkeur? De Galaxy S20, één van de alternatieve toestellen of juist een heel ander model? Laat het weten in de reacties hieronder en praat mee!