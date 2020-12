Heb je een Samsung Galaxy S20, S20 Plus of S20 Ultra? Dan hebben we goed nieuws voor je: de Android 11-update rolt namelijk uit voor je toestel. Vodafone-toestellen kunnen als eerst bijwerken.

Downloaden: Android 11 rolt uit voor Samsung Galaxy S20

De One UI 3.0-update rolt vanaf nu uit voor de Samsung Galaxy S20, waar ook de Samsung S20 Plus en Samsung S20 Ultra onder vallen. One UI 3.0 is Samsungs eigen Android-‘schil’ en gebaseerd op Android 11, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Je krijgt vanzelf een melding wanneer de update voor jouw toestel klaarstaat. Voor de Galaxy S20 FE is de update helaas (nog) niet beschikbaar.

Het lijkt erop dat Vodafone-branded toestellen als eerst aan de beurt zijn. Heb jij je Samsung Galaxy S20 bij een andere provider of webshop gekocht? Dan moet je mogelijk nog een paar dagen/weken geduld hebben voordat je kunt updaten. Via het instellingenmenu kun je onder het Software-tabblad checken of Android 11 al klaarstaat voor je Samsung Galaxy S20.

Is dit het geval? Maak dan altijd vooraf een back-up van je smartphone. Mocht het bijwerken onverhoopt misgaan, ben je zo in ieder geval geen persoonlijke gegevens kwijt. Leg je Samsung tijdens het updaten ook aan de oplader. Zo voorkom je dat het toestel tussentijds uitvalt. Verder is het verstandig om de Android 11-update via wifi te downloaden: het installatiebestand is behoorlijk fors.

Dit brengt One UI 3.0 met zich mee

One UI 3.0, dat dus op Android 11 is gebaseerd, is de nieuwste versie van Samsungs besturingssysteem. Veel applicaties hebben bijvoorbeeld een opfrisser qua design gekregen, spraakassistent Bixby is net iets slimmer geworden en de camera-app heeft er wat functies bijgekregen.

Ook kun je aan de slag met geheel nieuwe functies, waaronder ‘Tik twee keer om te slapen’. Deze optie zorgt er, zoals je op basis van de naam kan verwachten, dat je Samsung S20-telefoon automatisch vergrendelt op het moment dat je twee keer op het scherm tikt. Wil je meer weten over de forse software-update? Lees dan onze uitgebreide review van Android 11.

Heb jij de Android 11-update binnen op je Samsung Galaxy S20? En zo ja, wat vind je ervan? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

