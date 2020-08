De Samsung S20 en Note 20 worden bijgewerkt naar Android 11, 12 en 13. De Samsung S10 uit vorig jaar wordt tot en met Android 12 geüpdatet.

Samsung Galaxy S20 en Note 20 krijgen Android 11, 12 en 13

Het tweede Galaxy Unpacked-evenement zit erop. Samsung heeft zojuist onder meer de Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2 en enkele andere producten onthuld. Helemaal aan het eind van de presentatie maakte de Zuid-Koreaanse fabrikant duidelijk hoe het updatebeleid van de Note 20-telefoons eruitziet.

De nieuwe vlaggenschepen pakken 3 “generaties” aan Android versie-updates mee. Alhoewel het bedrijf niet expliciet benoemde wat men met generaties bedoeld, lijkt het veilig om aan te nemen dat de Note 20 (Ultra) naar Android 11, Android 12 en Android 13 bijgewerkt wordt. Hetzelfde geldt voor de Samsung S20, Samsung S20 Plus en Samsung S20 Ultra, de toptoestellen die eerder dit jaar uitkwamen.

Samsung zegt namelijk dat dit updatebeleid voor alle vlaggenschepen sinds de Samsung S10 geldt. Dit betekent dat het high end-model uit 2019 de update naar Android 11 en Android 12 meepakt. Android 13, als de Android versie-update van 2022 zo gaat heten, gaat aan de neus van de Samsung S10 en Samsung S10 Plus voorbij, omdat dit toestel met Android 9.0 (Pie) geleverd werd.

Google brengt Android 11 begin september uit. Als eerst kunnen de eigen Pixel-telefoons updaten. Wanneer Samsung de Android 11-update uitrolt is nog niet bekend. De eigen One UI-software is een behoorlijk aangepaste versie van de reguliere Android-software, dus wellicht duurt het even voordat de Note 20- en Galaxy S20-toestellen de Android 11-update ontvangen.

De Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra liggen vanaf 21 augustus in de Nederlandse winkels. Uit de doos draaien ze op One UI 2.5, Samsung’s op Android 10 gebaseerde software. De Samsung S20-telefoons draaien momenteel ook op One UI, maar blijven voorlopig op versie 2.1 steken.

De Samsung Galaxy Note 20 met 8GB RAM en 256GB opslag kost 1049 euro. De Note 20 Ultra heeft 12GB werkgeheugen en evenveel opslag aan boord en 1299 euro. In onze prijsvergelijker vind je de meest actuele deals voor een losse Samsung Note 20 of losse Samsung Note 20 Ultra. Ook kun je de Samsung Note 20 met abonnement in huis halen. Een Samsung Note 20 met abonnement is verkrijgbaar bij alle bekende verkooppartijen.

