Samsung Galaxy S20 ontvangt Android 12-update: dit moet je weten

De Samsung Galaxy S20-serie ontvangt vanaf vandaag een update naar Android 12 in Nederland. Dat is goed nieuws voor bezitters van een S20, S20 Plus of S20 Ultra. We zetten de details van het updateproces op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 12 arriveert op de Galaxy S20-serie

De Android 12-update rolt sinds kerst uit in andere Europese landen en is vandaag (5 januari) ook gearriveerd op Nederlandse toestellen. De update is ruim 2GB groot, schrijft GalaxyClub, met de toevoeging dat toestellen gekocht bij Vodafone als eerste aan de beurt zijn.

Wie zijn Galaxy S20, Galaxy S20 Plus of Galaxy S20 Ultra via een ander kanaal heeft aangeschaft, moet nog even geduld hebben. Vermoedelijk verschijnt de update binnen enkele dagen ook op unbranded toestellen.

One UI 4 voert vernieuwingen door

De update – die je vanwege zijn grootte het beste via een wifi-verbinding installeert – voert veel vernieuwingen door. Allereerst maakt de S20 de sprong van Android 11 naar Android 12, inclusief allemaal verbeteringen en nieuwe features van Google (de Android-uitgever).

Samsung maakt daarnaast de stap van zijn One UI 3-softwareschil naar One UI 4. En die bevat ook allemaal vernieuwingen, waaronder een nieuw jasje voor Samsung-apps en meer privacyfeatures. In dit artikel zetten we alle details over One UI 4 op een rijtje.

Ben je benieuwd naar de belangrijkste vernieuwingen in Android 12? Lees dan onze uitgebreide Android 12 review of bekijk onderaan dit artikel de videoreview.

Voor de Galaxy S20 is de sprong naar Android 12 de tweede versie-update, want in 2020 stelde Samsung een Android 11-update beschikbaar. Omdat Samsung drie jaar versie-updates belooft, krijgt de S20-serie later ook Android 13. De S20-reeks ontvangt verder vier jaar beveiligingsupdates, tot het voorjaar van 2024.

Android 12 voor andere (Samsung)-smartphones

In de afgelopen weken kregen verschillende nieuwere Galaxy-smartphones al een Android 12-update. Zo rolde Android 12 voor de Galaxy S21-serie al in november uit en volgden daarna allerlei modellen in Note-, Fold- en Flip-series.

Ben je benieuwd of jouw toestel van Samsung of een ander merk in aanmerking komt voor een update? Je leest het in ons Android 12 update-overzicht. Nieuwe Samsung-toestellen zoals de Galaxy S21 FE draaien uit de doos op Android 12.

Lees het laatste nieuws over Samsung: