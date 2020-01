Er zijn opnieuw renders van de Samsung Galaxy S20-serie opgedoken. De plaatjes laten weinig aan de verbeelding over en laten onder meer het design en de langverwachte cameramodule zien. Ook de vermoedelijke adviesprijzen liggen op straat.



Samsung Galaxy S20-design te zien in renders

De plaatjes zijn online gezet door 91Mobiles, dat samenwerkt met Ishan Agarwal. De Indiase techjournalist deelt regelmatig juiste informatie over aankomende telefoons. Ditmaal toont hij het vermoedelijke design van de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Ook meent hij te weten hoe duur het trio wordt.

Volgens Agarwal gaat de reguliere Galaxy S20 minstens 899 euro kosten. Voor 100 euro meer zou je de speciale 5G-versie in huis halen. De Samsung Galaxy S20 Plus gaat je volgens de Indiër minstens 1099 euro kosten, maar de echte hoofdprijs betaal je voor S20 Ultra. Het duurste S20-toestel heeft naar het schijnt een prijskaartje van minstens 1349 euro. En dat is nog niet alles: waarschijnlijk vallen bovenstaande prijzen in Nederland hoger uit vanwege belastingen.

Verder bevestigen de S20-renders eerdere geruchten. Het is daarmee zo goed als zeker dat de opvolger van de Samsung Galaxy S10 een groot, bijna voorkantvullend scherm gaat krijgen met een notch precies in het midden. De Galaxy Note 10 (en Note 10 Plus) hebben ook zo’n inkeping. Verder is het glas enigszins kromgetrokken, waardoor het soepel in de behuizing overloopt.



Samsung zet in op fotografie

Ook de cameramodule zagen we al eerder in geruchten voorbijkomen. De Galaxy S20 schijnt een vierhoekige camerabult te krijgen met drie sensoren en een led-flitser. Het Plus-model krijgt hier nog een extra camera. Met de S20 Ultra gaat Samsung echter pas echt uitpakken.

Als de renders kloppen krijgt dit toestel vier camera’s op de achterkant, waaronder een periscopische sensor. Hiermee kun je volgens Agarwal tot wel 10 keer zonder kwaliteitsverlies inzoomen op foto’s. Middels een softwaretrucje wordt dit aantal verhoogd naar 100 keer. Tot slot schijnt de Galaxy S20 Ultra ook een ToF-sensor te krijgen. Deze gebruik je voor 3D-toepassingen.

De Samsung Galaxy S20-serie wordt op 11 februari onthuld. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app voor je smartphone of tablet!

