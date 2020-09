Over ruim een week vindt het eerstvolgende Samsung-evenement plaats. Hoogstwaarschijnlijk onthult het bedrijf hier de Samsung Galaxy S20 Fan Edition, een beter betaalbare versie van de reguliere Samsung S20.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition-presentatie op 23 september

Samsung heeft de datum van haar nieuwe evenement bekendgemaakt. Op woensdag 23 september om 16:00 uur (Nederlandse tijd) gaat Galaxy Unpacked for Every Fan, zoals de bijeenkomst officieel heet, van start. Het evenement is via de website van Samsung live te volgen.

Zoals altijd verklapt het bedrijf nog niet welke onthullingen volgende week gedaan worden. De titel van het evenement geeft echter een hoop weg. Gezien de verwijzing naar “Every Fan” lijkt het zo goed als zeker dat het bedrijf de Samsung Galaxy S20 Fan Edition officieel gaat maken.

Dit weten we al over de Samsung S20 Fan Edition

Dit toestel dook de afgelopen weken al veelvuldig op in geruchten en zijn komst is dan ook een slecht bewaard geheim. De Galaxy S20 Fan Edition valt het best te omschrijven als de opvolger van de Samsung S10 Lite, een toestel dat begin dit jaar uitkwam.

De Fan Edition ‘leent’ veel functies en specificaties van de reguliere Samsung S20, maar belooft wel goedkoper te worden. Volgens Roland Quandt, die uit ons onderzoek naar de betrouwbaarheid van Android-geruchten als meest betrouwbare bron naar voren komt, gaat het toestel 699 euro kosten. Je krijgt dan de 4G-variant in huis. Samsung brengt daarnaast waarschijnlijk een versie uit die met 5G-internet overweg kan.

Verder claimt Quandt dat de Samsung Galaxy S20 Fan Edition een 6,5 inch-scherm krijgt, drie camera’s achterop heeft en uit de doos op Android 10 draait. De vingerafdrukscanner zou in het scherm verwerkt zijn en dankzij de IP68-certificatie is het toestel stof- en waterdicht.

