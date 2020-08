Dankzij vermoedelijke Samsung Galaxy S20 FE-renders krijgen we een goede indruk van dit aankomende toestel. Wat daarbij allemaal opvalt, hebben wij voor je op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy S20 FE 5G-renders

De renders zijn gepubliceerd op PriceBaba in samenwerking met de bekende smartphonelekker OnLeaks. Die persoon lekt veel vaker beelden van nog onaangekondigde smartphones. De afbeeldingen zijn weer gebaseerd op blauwdrukken vanuit de fabriek, zogenaamde CAD-afbeeldingen.

De letters FE staan voor Fan Edition en eerder werd het toestel ook aangeduid als de Galaxy S20 Lite. Daarmee wordt het simpelweg de opvolger van de huidige Samsung Galaxy S10 Lite, die al een tijdje in Nederland verkrijgbaar is.

Gerucht: specificaties Galaxy S20 FE 5G op een rij

Veel van de vermoedelijke specificaties van het toestel zijn ook al bekend. Zo lijkt het toestel veel op de Galaxy S20, maar krijgt de FE-editie wel een plat scherm. De diagonaal daarvan is 6,4 of 6,5 inch en de frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm. Dat display krijgt een ververssnelheid van 120Hz, iets wat de 949 euro kostende Samsung Galaxy Note 20 niet aan boord heeft.

De S10 Lite werd aangedreven door de Snapdragon 855-chip, dus de Snapdragon 865 wordt genoemd voor de Galaxy S20 FE 5G. Tevens verscheen die krachtige processor al in een vermeende benchmark van het toestel. Er is minimaal 6GB werkgeheugen aan boord en vermoedelijk maximaal 512GB opslag.

Drie camera’s op achterkant

Op de achterzijde vinden we een camera-eiland met drie lenzen. De primaire camera heeft een 12 megapixel-sensor, dezelfde als op de normale Galaxy S20. Ook wordt gesproken over een groothoeklens van 12 megapixel en een telelens met drie keer optische zoom.

Het frame van de Galaxy S20 Fan Edition is gemaakt van metaal, maar de achterkant is van polycarbonaat, een hoogwaardig type plastic. Het toestel meet zo’n 161 bij 73 bij 8 millimeter, draait op Android 10 en bevat de OneUI 2.5-schil van Samsung.

In andere geruchten wordt tot slot gesproken over een accu van 4500 mAh met snellaadondersteuning, water- en stofdichtheid dankzij de IP68-certificering en een vingerafdrukscanner onder het scherm. Ook is de smartphone klaar voor de toekomst dankzij 5G-ondersteuning.

