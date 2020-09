‘Samsung Galaxy S20 Fan Edition volledig gelekt: dit moet je weten’

De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is nog niet aangekondigd, maar alle specificaties liggen nu op straat. Hierdoor weten we precies wat we van de aankomende Samsung-smartphone kunnen verwachten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Dit zijn de Samsung Galaxy S20 Fan Edition-specificaties’

Al een tijdje gingen er geruchten over de Samsung Galaxy S20 Fan Edition en nu zijn alle specificaties en veel beelden van het toestel gelekt. De informatie is afkomstig van website WinFuture, een zeer betrouwbare bron als het om onaangekondigde smartphones gaat.

De Galaxy S20 Fan Edition wordt de opvolger van de S10 Lite en een iets goedkopere variant van de Galaxy S20. Wel heeft de Fan Edition een vergelijkbaar design en veel dezelfde features. De Samsung Galaxy S20 Fan Edition verschijnt in een 4G- en 5G-versie, die beschikken over respectievelijk een Snapdragon 865- en Exynos 990-chip. Laatstgenoemde zit ook in de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra en zorgt voor vlotte prestaties.

Het amoled-scherm van de S20 Fan Edition is 6,5 inch groot en daarmee zit de telefoon qua grootte tussen de reguliere S20 (6,2 inch) en S20 Plus (6,7 inch) in. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels wel iets lager, al gaat het wel om een 120Hz-scherm. Daardoor oogt het scherm veel vloeiender en voelt de Fan Edition sneller aan. Bovenin het scherm zit een klein cameragaatje, maar de randen om het scherm zijn wel iets dikker.

Snapdragon 865-chip (5G-versie), Exynos 990 (4G-versie) met 6GB RAM, 128GB opslag

6,5 inch-super-amoled-scherm met 120Hz-verversfrequentie (2400 bij 1080 pixels)

Drie camera’s achterop: 12 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 8 megapixel-telelens voor 3x optische zoom

32 megapixel-selfiecamera op de voorkant

Draait op Android 10 met One UI-software

4500 mAh-accu met snel opladen (15 Watt)

IP68-certificatie (stof- en waterdichte behuizing)

Vingerafdrukscanner onder het scherm

Op de achterkant van de nieuwe Galaxy S20 zitten drie camera’s. Het gaat om een primaire camera van 12 megapixel, 12 megapixel-groothoeklens om bredere foto’s te maken en een 8 megapixel-telelens. Met laatstgenoemde is 3x optische zoom mogelijk, waardoor je zonder kwaliteitsverlies kan inzoomen. De S20 FE kan ook 4K- en 8K-video’s schieten.

De accu van de Galaxy S20 Fan Edition is met 4500 mAh behoorlijk groot. Snel opladen gaat met 15 Watt en dat is een stuk langzamer dan bij de andere S20-telefoons, die een 25 Watt-oplader hebben. Wel ondersteunt de Fan Edition ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos laden. Leg je bijvoorbeeld een andere telefoon of je oordopjes op de achterkant van het toestel, dan kun je ze op deze manier bijvullen.

Aankondiging en prijs van Galaxy S20 FE

Het is nog onduidelijk wanneer de Samsung Galaxy S20 Fan Edition wordt aangekondigd en wat de smartphone gaat kosten. WinFuture schrijft dat de onthulling vermoedelijk eind september of begin oktober plaatsvindt, maar dit is nog niet door Samsung bevestigd.

Houd Android Planet tot die tijd in de gaten voor het laatste nieuws. Dat kan via de website, onze Android Planet-app en de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Check ook de Samsung Galaxy S20-videoreview: