Goed nieuws voor Samsung Galaxy S20 FE-bezitters! De beruchte lekker Max Weinbach schept met een tweet duidelijkheid in Samsungs vage update-planning. Hij claimt dat Android 11 deze maand nog voor de Galaxy S20 FE beschikbaar is.

“Samsung Galaxy S20 FE wordt dit jaar nog bijgewerkt naar Android 11”

De Egyptische tak van Samsung maakte eerder al bekend wanneer welke toestellen worden bijgewerkt naar Android 11. Hierdoor hebben we eindelijk een helder overzicht van Samsungs update-beleid. Helaas ontbrak één toestel op deze Android 11-planning: over de populaire Samsung Galaxy S20 FE werd namelijk geen woord gerept.

Possible One UI 3 update release dates for Note20 and S20 FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) December 3, 2020

Gelukkig is daar de lekker Max Weinbach. Via een tweet deelt Weinbach twee mogelijke data voor de lancering van Android 11 en One UI 3.0 op de Galaxy S20 FE. In de tweet heeft de lekker het over 14 en 27 december. De Note 20 ontvangt op één van deze dagen ook de update.

Samsung is zelf nogal vaag over update-details buiten de S20, S20 Plus en S20 Ultra om. Het bedrijf geeft aan dat alle andere toestellen, zoals de Note 10 en S10, in de komende weken de update ontvangen. “In de komende weken” is bij deze berichtgeving een breed begrip en kan in sommige gevallen variëren tussen de twee weken en twee maanden.

Nieuw in Android 11

Het ziet er nu dus naar uit dat bezitters van de Galaxy S20 FE nog voor het einde van 2020 de Android 11-update ontvangen. Met de update introduceert Android 11 onder andere handige chatbubbels, waardoor je gesprekken altijd snel kunt openen. Op je startscherm zie je chats als een soort icoontje, ook als je ondertussen andere apps gebruikt.

Daarnaast verbetert Android 11 de privacy, beveiliging en notificaties. Uiteraard zijn er nog meer veranderingen en verbeteringen. Wil je meer weten? Check dan de uitgebreide Android 11 review of bekijk de video hieronder. Dan ben je binnen een paar minuten helemaal bijgepraat en op de hoogte van alle Android 11-specs.

