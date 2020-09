Samsung heeft de Galaxy S20 FE officieel aangekondigd, een nieuw vlaggenschip met een lager prijskaartje dan eerdere S20-telefoons. In dit artikel lees je alles over de specificaties, prijzen en release.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy S20 FE officieel aangekondigd

De Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) is een nieuwe smartphone in de S20-lijn van het bedrijf. Het toestel is gericht op jongere gebruikers en iets goedkoper dan de reguliere Galaxy S20. De Galaxy S20 FE (met 4G) heeft een adviesprijs van 649 euro. Ook komt er een 5G-variant, die 749 euro kost. De smartphone ligt op 2 oktober in de winkels.

Het nieuwe Samsung-toestel heeft een 6,5 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Omdat het display vaker wordt ververst, zien beelden en animaties er veel soepeler uit. Daardoor voelt de telefoon sneller aan en de 120Hz-ondersteuning is ook handig in games (die dit ondersteunen). Het super-amoled-scherm heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een klein gaatje voor de 32 megapixel-selfiecamera.

Onder de motorkap van de Galaxy S20 FE zit een Exynos 990-chip (4G-versie) of Snapdragon 865-chip (5G-versie), met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte. Dat laatste is ook uit te breiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 1 terabyte. Het toestel komt in allerlei frisse kleurtjes en heeft een behuizing van plastic.

6,5 inch-super-amoled-scherm (2400 bij 1080 pixels) met 120Hz

Exynos 990 / Snapdragon 865 met 6/8GB RAM en 128/256GB opslagruimte

IP68-certificatie: stof- en waterdichte behuizing

Driedubbele camera achterop: 12 + 12 + 8 megapixel

3x optische zoom, tot 30x Space Zoom

4500 mAh-accu ondersteunt snel opladen en (omgekeerd) draadloos opladen

Optische vingerafdrukscanner onder het scherm

32 megapixel-frontcamera voor selfies en videobellen

Een speerpunt van de Galaxy S20 FE is de accuduur. De batterij is 4500 mAh groot, wat vergelijkbaar is met de Galaxy Note 20 Ultra. Het toestel ondersteunt snelladen met 25 Watt, maar Samsung levert een minder krachtige 15 Watt-oplader mee. Wil je de smartphone sneller bijvullen, dan moet je de benodigde adapter dus los aanschaffen. Ook draadloos opladen is mogelijk en je kan andere apparaten van stroom voorzien door ze op de achterkant van de S20 FE te leggen.

Driedubbele camera met 30x zoom

Op de achterkant van de Galaxy S20 Fan Edition zitten drie camera’s. Naast een normale 12 megapixel-camera is ook een 12 megapixel-groothoeklens aanwezig voor wijde foto’s. Met de 8 megapixel-telelens kun je tot 3x optisch zoomen, waarbij geen kwaliteit verloren gaat.

Door de ‘Space Zoom’-functie gaat de digitale zoom tot 30x, zodat je beelden heel dichtbij haalt maar wel inlevert op kwaliteit. De Galaxy S20 FE heeft ook een nachtmodus voor betere foto’s in het donker en de optie om 8K-video’s te maken. De selfiecamera zit – net als bij de normale S20, S20 Plus en S20 Ultra – in een klein gaatje in het scherm en heeft een resolutie van 32 megapixel.

Tot slot draait de Galaxy S20 FE op Android 10 en de telefoon krijgt drie grote Android-upgrades: Android 11, 12 en 13. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm, net als bij de andere S20-telefoons. Het gaat echter om een optische – en niet een ultrasonische – scanner.

Samsung Galaxy S20 FE release en prijzen

De Samsung Galaxy S20 FE is vanaf vandaag te pre-orderen en ligt op 2 oktober in de Nederlandse winkels. Samsung brengt zowel een 4G- als 5G-versie van de smartphone uit, met adviesprijzen van respectievelijk 649 en 749 euro.

Kies je voor de versies met meer werk- en opslaggeheugen, dan betaal je 70 euro meer. Het toestel is onder meer te koop bij Samsung.com.

Samsung Galaxy S20 FE (4G-versie, 6/128GB): 649 euro

Samsung Galaxy S20 FE (4G-versie, 8/256GB): 719 euro

Samsung Galaxy S20 FE (5G-versie, 6/128GB): 749 euro

Samsung Galaxy S20 FE (5G-versie, 8/256GB): 819 euro

Het laatste nieuws over Samsung: