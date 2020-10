Het touchscreen van de nieuwe Samsung Galaxy S20 FE werkt mogelijk niet optimaal. Diverse gebruikers melden problemen met het toestel, waaronder zogeheten ‘ghost touches’.

Samsung Galaxy S20 FE touchscreenproblemen ontdekt

Verschillende gebruikers hebben last van problemen met het touchscreen van de Samsung Galaxy S20 FE, zo meldt website PiunikaWeb. Het touchscreen zou soms ‘overgevoelig’ zijn en korte aanrakingen registreren als een veegbeweging en vice versa.

Sommige gebruikers zeggen dat het touchscreen soms helemaal niet reageert op aanrakingen en af en toe last heeft van ‘ghost touches’. Hierbij registreert het scherm uit zichzelf aanrakingen, alsof er een onzichtbare vinger op het scherm drukt.

Het is onduidelijk waar de touchscreenproblemen door worden veroorzaakt en bij hoeveel gebruikers ze daadwerkelijk voorkomen. Het lijkt erop dat het om een kleine groep mensen gaat. Samsung heeft nog niet op de issues gereageerd en het is onduidelijk of het bedrijf mogelijk een software-update uitbrengt om de problemen op te lossen.

Het reviewexemplaar van Android Planet, dat we nu een aantal dagen in gebruik hebben, heeft geen last van problemen. Heb jij de Galaxy S20 FE gekocht en ook verkeerde registraties van het touchscreen gezien? Laat het ons dan weten in de reacties onder dit artikel.

De Galaxy S20 FE is sinds kort verkrijgbaar in Nederland en een goedkoper alternatief voor de normale Samsung S20, S20 Plus en S20 Ultra. Met een adviesprijs van 649 euro is de smartphone relatief betaalbaar en hij is verkrijgbaar in diverse kleurtjes. Ook is er een 5G-versie van de S20 FE, die 749 euro kost.

De Galaxy S20 FE heeft een 6,5 inch-amoled-scherm met een hoge verversfrequentie van 120Hz. Dit betekent dat het scherm 120 keer per seconde wordt ververst, wat voor vloeiendere beelden zorgt. Dit merk je vooral als je door de interface bladert, door websites scrollt of games speelt die dit ondersteunen. Het scherm heeft dunne randen, een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een cameragat voor de selfiecamera.

Verder is de betaalbare S20 voorzien van drie 12 megapixel-camera’s achterop (normaal, groothoek en telelens), een grote 4500 mAh-accu met ondersteuning voor snel en draadloos opladen en vlotte hardware. Onder de motorkap zit een Exynos 990- (4G-versie) of Snapdragon 865-processor met 6/8GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte.

Android Planet publiceert binnenkort een uitgebreide review van de Samsung Galaxy S20 FE. Houd onze website daarom in de gaten, neem een kijkje in de Android Planet-app of schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

