Samsung pakt touchscreenproblemen Galaxy S20 FE aan met updates

De Samsung Galaxy S20 FE, die onlangs werd uitgebracht in Nederland, krijgt updates om de touchscreenproblemen te verhelpen. Met de nieuwste softwareversie worden de issues in ieder geval gedeeltelijk opgelost.

Onlangs schreven we over de touchscreenproblemen van de Samsung Galaxy S20 FE. Gebruikers hebben last van een ‘overgevoelig’ touchscreen, waarbij korte aanrakingen soms verkeerd worden geregistreerd. Ook hebben sommige gebruikers last van ‘ghost touches’, waarbij het scherm uit zichzelf aanrakingen registreert.

Samsung lijkt de problemen nu gedeeltelijk te hebben opgelost. Website Sammobile schrijft dat het bedrijf twee updates heeft uitgebracht om de werking van het touchscreen te verbeteren. De problemen zouden voor een groot gedeelte, maar niet volledig zijn opgelost. Het is onduidelijk of en wanneer Samsung meer updates uitrolt.

De twee updates die deze week werden uitgebracht, zijn ook beschikbaar voor Nederlandse gebruikers. Je ontvangt automatisch een notificatie als de nieuwste software-versie voor je klaarstaat, maar kan ook handmatig controleren op updates. Dit doe je door de Instellingen-app te openen, naar ‘Software-update’ te gaan en voor ‘Downloaden en installeren’ te kiezen.

Meer over de Samsung Galaxy S20 FE

De Samsung Galaxy S20 FE is sinds begin oktober verkrijgbaar in Nederland. Met een adviesprijs van 649 euro (of 749 voor het 5G-model) is de smartphone bij verschijning een stuk goedkoper dan de reguliere S20, S20 Plus en S20 Ultra. Samsung heeft de telefoon goedkoper gemaakt door bijvoorbeeld te bezuinigen op de behuizing, camera’s en schermresolutie.

In de uitgebreide Galaxy S20 FE review lees je wat de belangrijkste plus- en minpunten van de telefoon zijn. Hieronder zie je de conclusie van ons oordeel.

Samsung laat met de Galaxy S20 FE zien dat het precies weet hoe je een betaalbaar vlaggenschip maakt. De concessies die het bedrijf doet zijn logisch en zorgen er niet voor dat de Fan Edition een minder goede smartphone is dan de reguliere Galaxy S20. Sterker nog: de Galaxy S20 FE doet heel veel goed en heeft maar een aantal kleine minpuntjes.

Zo is het jammer dat de achterkant een beetje meegeeft en Samsung niet de snelste oplader in het doosje stopt. De camera’s zijn niet zo goed als bij andere Galaxy S20-telefoons, maar stellen zeker niet teleur. Dat geldt ook voor de prestaties, het scherm en de software. De accuduur is zelfs beter dan bij andere Samsung-telefoons.

De 4G-versie is met 649 euro een prima deal, al kun je voor dit geld ook bijvoorbeeld de OnePlus 8T aanschaffen. De 5G-versie van de S20 FE is met 749 euro eigenlijk iets te duur, vooral omdat de normale Galaxy S20 inmiddels ongeveer hetzelfde kost. De Samsung Galaxy S20 FE is niet direct de allerbeste smartphone in deze prijsklasse, maar zeker één van de betere.