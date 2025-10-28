Let op: deze Samsung-telefoon krijgt binnenkort geen updates meer

Een populaire Samsung-smartphone wordt binnenkort niet meer ondersteund. Tijd om te upgraden dus en in dit artikel lees je over welk toestel het gaat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruik jij nog een Samsung Galaxy S20 FE? Let dan op, want het lijkt erop dat de smartphone binnenkort geen updates meer krijgt. Website Sammobile merkt op dat het toestel inmiddels vijf jaar oud is en waarschijnlijk zijn laatste software-update heeft gehad.

De telefoon ontving onlangs de Android-beveiligingspatch van oktober 2025. De smartphone is inmiddels vijf jaar oud en verdwijnt daarom binnenkort van de officiële updatepagina van Samsung. De ondersteuning stopt dan ook definitief. Op dit moment staat het toestel overigens nog wel op de website.

De Samsung Galaxy S20 FE uit 2020

De Samsung Galaxy S20 FE verscheen in oktober 2025 met Android 10 en heeft in de afgelopen jaren updates naar Android-versie 11, 12 en 13 ontvangen. Android 14 en 15 zijn nooit voor het toestel verschenen. Wel heeft Samsung de FE-telefoon al die tijd regelmatig van beveiligingspatches voorzien.

Heb jij een Galaxy S20 FE? Dan is het verstandig om binnenkort op zoek te gaan naar een nieuw toestel. Hoewel je het apparaat kan blijven gebruiken, neemt de digitale veiligheid wel af zonder beveiligingspatches. Daarnaast is de Android-versie erg verouderd, waardoor je veel functies niet kan gebruiken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Galaxy S25 FE is de nieuwste FE

Een goede vervanger voor de S20 FE is de nieuwste Fan Edition-smartphone van Samsung: de Galaxy S25 FE. Dit toestel is sinds vorige maand verkrijgbaar en beschikt over vlotte hardware, een strak design en erg goed updatebeleid. Samsung belooft de S25 FE de komende zeven jaar te ondersteunen.

De Galaxy S25 FE heeft een adviesprijs van 749 euro, maar is in korte tijd fors in prijs gedaald. Je betaalt op dit moment € 514,- voor het nieuwe toestel. Wil je meer weten? Lees dan de Samsung Galaxy S25 FE review, waarin we alle plus- en minpunten doornemen. De conclusie check je hieronder.

De Samsung Galaxy S25 FE is een fijne smartphone, maar voelt een beetje als een herhaling van zetten. Net als zijn voorganger is de telefoon op sommige punten licht verbeterd, waarbij hij ook iets meer als een vlaggenschip oogt.

Van de snellere processor ga je weinig merken en ook de accuduur is er – ondanks dat de batterij groter is – nauwelijks vooruit gegaan. De accu laadt sneller op, maar – en daar zijn we weer – slechts een beetje. Ook bij de camera’s zijn de verbeteringen maar klein.