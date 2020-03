Samsung rolt update met Galaxy S20-functies uit naar S10 en Note 10

Samsung is gestart met de uitrol van de OneUI 2.1-update voor de Samsung Galaxy S10- en Note 10-telefoons. Hierdoor kunnen gebruikers van deze smartphones aan de slag met enkele features van de Galaxy S20.

Samsung Galaxy S20-functies naar S10

Heb je een Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Note 10 of Note 10 Plus, dan kun je een aantal toffe nieuwe features verwachten. Samsung meldt namelijk dat het is begonnen met de uitrol van OneUI 2.1 voor deze telefoons. In Duitsland is de update al beschikbaar, wat waarschijnlijk betekent dat we in Nederland niet lang meer hoeven te wachten. In de update zit ook de beveiligingsupdate van april 2020 verwerkt.

Na het installeren beschikken de Galaxy S10 en Note 10 over Single Take, een functie die werd geïntroduceerd op de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Hiermee maak je met één druk op de knop een video van drie tot tien seconden. Dit levert in totaal vier video’s en tien foto’s op, waarna jij de mooiste kiest. Met ‘Custom Filter’ kun je je eigen filters voor foto’s maken en opslaan.

Ook nieuw is Quick Share, waarmee je (grote) bestanden snel en simpel tussen Samsung-telefoons deelt. Verder krijgt de Galerij-app allerlei nieuwe mogelijkheden en de Galaxy S10-reeks een vernieuwde nachtmodus. Hierdoor maken de smartphones betere foto’s in het donker.

Het is onduidelijk wanneer de OneUI 2.1-update voor de S10 en Note 10 in Nederland verschijnt, maar dit kan niet lang meer duren. Je ontvangt automatisch een melding als de update voor je klaarstaat, maar het is ook mogelijk om handmatig te checken op nieuwe softwareversies. Dit doe je door even in de instellingen te duiken en op ‘Software-update’ te tikken.

Meer over de Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn sinds 13 maart verkrijgbaar in Nederland voor respectievelijk 899, 1099 en 1349 euro. Het absolute topmodel is de Galaxy S20 Ultra, die onder meer beschikt over een enorm 6,9 inch-scherm met 120Hz, 5000 mAh-accu en camera die tot 100x kan zoomen.

Meer weten? Check dan de uitgebreide Samsung Galaxy S20 review en Galaxy S20 Ultra review!

