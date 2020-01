Ruim twee weken voor de officiële onthulling weten we nu ook welke hoesjes Samsung voor de Galaxy S20 gaat uitbrengen. Daarnaast lijkt het erop dat mensen die een Galaxy S20 Plus of S2o Ultra vooruitbestellen gratis Galaxy Buds-oordopjes krijgen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S20 hoesjes verschijnen online

De afgelopen dagen is vrijwel ieder detail over de aankomende Samsung Galaxy S20-serie vroegtijdig op straat komen te liggen, en dat is dit weekend niet anders. We weten nu namelijk ook hoe de nieuwe beschermhoezen eruit gaat zien. Bovendien is de camerabult van de Galaxy S20 hierdoor zo goed als bevestigd.

De plaatjes zijn de wereld in geholpen door Ishan Agarwal. De doorgaans betrouwbare techjournalist claimt dat er drie soorten hoesjes voor de Samsung Galaxy S20 verschijnen. Naast een standaarduitvoering zou het Koreaanse bedrijf ook twee speciale versies uitbrengen: een led-hoesje en doorzichtige hoes.

Eerstgenoemde heeft led-lampjes aan de voorkant, waardoor je onder meer de tijd kunt aflezen. De doorzichtige hoes heeft een transparante strip over de gehele lengte aan de rechterkant van het scherm. Deze balk toont onder meer hoe laat het is. Aan de onderkant vind je enkele snelkoppelingen. Zo kun je bijvoorbeeld snel gemiste oproepen inzien.

Daarnaast krijgen mensen die een Samsung Galaxy S20 Plus of S20 Ultra vooruitbestellen een cadeautje. Tenminste, als de bronnen van Evan Blass het bij het rechte eind hebben. De telecominsider deelde bovenstaande foto op Twitter. Hierop is te zien dat snelle beslissers een Galaxy Buds+-setje krijgen bij het pre-orderen van hun toestel. De actie geldt niet voor het instapmodel, de Galaxy S20.



Op naar 11 februari

Over ruim twee weken wordt de Galaxy S20-serie onthuld. In aanloop naar deze presentatie zijn vrijwel alle details al vroegtijdig bekend geworden. Van design, scherm, camera’s tot aan specificaties: het is allemaal al bekend. Maar, misschien tovert Samsung op 11 februari nog een verrassing uit de hoge hoed.

Uiteraard zit de redactie van Android Planet op dat moment in de startblokken om verslag te doen van het evenement. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android Planet-app voor je smartphone of tablet!

Het laatste nieuws over Samsung