Gerucht: Samsung Galaxy S20 Lite is in ontwikkeling

Samsung werkt mogelijk aan nog een toestel in de Galaxy S20-reeks. Volgens een nieuw gerucht ontwikkelt Samsung momenteel de Galaxy S20 Lite. Het toestel biedt waarschijnlijk minder high-end specs dan zijn oudere broers en moet hierdoor ook betaalbaarder worden.

Samsung Galaxy S20 Lite gerucht

Hoewel de naam nog onzeker is, lijkt het erg aannemelijk dat Samsung een betaalbaardere S20-variant gaat uitbrengen. Ongespecificeerde bronnen hebben aan Sammobile gemeld dat er momenteel een telefoon in ontwikkeling is, die intern wordt aangeduid als ‘Galaxy S20 Fan Edition’. De verwachting is dat dit toestel uiteindelijk in het leven wordt geroepen als de Samsung Galaxy S20 Lite.

Er zouden twee verschillende modellen in ontwikkeling zijn, namelijk de SM-G780 (wereldwijde versie) en SM-G781 (Amerikaanse versie). Deze cijfers vormen extra bewijs voor de verwachte S20 Lite-naam. De Samsung Galaxy S10 Lite draagt namelijk modelnummer SM-G770. Dit komt duidelijk overeen met het vermeende modelnummer van de S20 Lite die nu in ontwikkeling is.

De wereldwijde versie (SM-G780) van de Samsung Galaxy S20 Fan Edition bestaat volgens de bronnen van Sammobile uit twee varianten, één met 5G en één zonder. Alle modellen zijn naar verwachting uitgerust met de aankomende One UI 2.5-software van Samsung. One UI 2.5 baseert zich naar verluidt op Android 10. Er is niet veel anders bekend over het toestel, behalve dat het minimaal 128GB aan opslagruimte zou hebben.

Samsung Galaxy S10 Lite

De Samsung Galaxy S10 Lite was voor Samsung het begin van een nieuw segment binnen de S-reeks. Hiervoor bracht Samsung altijd in ieder geval een reguliere variant en Plus-model uit. De Samsung Galaxy S10 Lite verscheen vorig jaar een tijdje nadat de Galaxy S10e, S10 en S10 Plus lanceerden.

Nu het ernaar uitziet dat Samsung werkt aan een S10 Lite-opvolger, lijkt het erop dat een Lite-versie van zijn laatste vlaggenschip een blijvertje is. Als de verschillen tussen de S20 en S20 Lite ongeveer gelijk zijn aan die tussen hun voorgangers, dan wordt het mogelijk een erg interessant toestel. Om je een iets beter beeld te geven, zijn hier de belangrijkste verschillen tussen de Samsung Galaxy S10 en S10 Lite.

