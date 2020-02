Vanavond om 20:00 uur Nederlandse tijd vindt in San Francisco een nieuwe editie van Samsung Unpacked plaats. Met deze livestream kun je de onthulling van de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra live volgen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Update: de Samsung-keynote is afgelopen. De Galaxy S20-serie is aangekondigd, maar ook de opvouwbare Galaxy Z Flip werd getoond. Check hieronder onze artikelen op een rijtje.

→ Samsung onthult Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra: alles wat je moet weten

→ Samsung Galaxy S20 preview: eerste indrukken van het nieuwe vlaggenschip

→ Samsung Galaxy Z Flip officieel: high-end klaptelefoon voor groter publiek

Bekijk de Samsung Galaxy S20 livestream

Hoewel vrijwel alles over de Samsung Galaxy S20 is gelekt, moet de Zuid-Koreaanse fabrikant zijn nieuwste vlaggenschip nog wel officieel presenteren. Dit gebeurt vanavond tijdens Samsung’s eigen Unpacked-event. De presentatie is niet open voor het gewone publiek, maar kun je via een livestream gewoon kijken. Dit kan via de YouTube-stream hieronder (en bovenaan dit artikel) en op de officiële website van Samsung.

Het evenement start om 20.00 uur Nederlandse tijd en de presentatie duurt naar verwachting ongeveer anderhalf uur. Kun je de livestream niet volgen? Geen zorgen, want op Android Planet lees je vanavond alles over de Galaxy S20 en andere aankondigingen die worden gedaan. Je leest alles op onze website, in de Android Planet-app en de nieuwsbrief.

Wat we weten over de Samsung Galaxy S20

De afgelopen maanden is bijna alles over de Samsung Galaxy S20 gelekt. Zo weten we dat het bedrijf drie smartphones gaan uitbrengen: de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. De normale S20 kun je zien als de opvolger van de Galaxy S10e, maar naar verluidt is dit toestel niet zo compact en goedkoop als zijn voorganger.

Wat het design betreft hoeven we waarschijnlijk geen grote verbeteringen te verwachten. Samsung zou opnieuw kiezen voor een glazen behuizing en voorkantvullend scherm, maar de selfiecamera nu in een gaatje middenin bovenaan te plaatsen. Samsung voert wel een ingrijpende verandering door aan het scherm: dit zou een ververssnelheid van 120Hz hebben. Hierdoor ogen beelden veel soepeler en vloeiender.

Daarnaast focust Samsung zich waarschijnlijk vooral op de camera. De verwachting is dat de Galaxy S20-telefoons een nieuwe zoomfunctie krijgt: ‘Space Zoom’. Daarmee kun je tot 100x inzoomen, waardoor je beelden van heel ver weg dichterbij haalt.

De smartphones hebben naast een verbeterde zoomcamera ook een nieuwe primaire camera en groothoeklens. Op de voorkant zit een enkele selfiecamera. Tot slot zouden de S20, S20 Plus en S20 Ultra fors grotere accu’s krijgen dan de S10-toestellen.

Wanneer vindt de Galaxy S20 release in Nederland plaats?

Volgens geruchten wordt de Galaxy S20 in maart officieel uitgebracht. Naar verluidt vindt de release plaats op 13 maart en zijn de nieuwe telefoons na de keynote van vanavond al te pre-orderen. De precieze prijzen zijn nog niet bekend, maar geruchten spreken over een vanafprijs van 899 euro voor de reguliere Galaxy S20. Het duurste model, de Galaxy S20 Ultra, zou rond de 1300 euro gaan kosten.

Het laatste nieuws over Samsung