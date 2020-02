Zo snel laden de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra op

De Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra hebben niet alleen grotere accu’s, maar laden ook een stuk sneller op dan hun voorgangers. Dit komt door de nieuwe 25 Watt-snellader, die standaard bij de smartphones worden geleverd.

Samsung Galaxy S20 opladen gaat snel

Samsung heeft de Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra niet alleen voorzien van een compleet vernieuwde camera en grotere schermen, maar ook de accu’s zijn een stuk forser. Het instapmodel, de normale Galaxy S20, heeft bijvoorbeeld een 4000 mAh-accu.

De S20 Plus beschikt over een 4500 mAh-batterij en de S20 Ultra doet het zelfs met 5000 mAh. Ter vergelijking: de S10e, S10 en S10 Plus hadden accucapaciteiten van respectievelijk 3100, 3400 en 4100 mAh.

Ook de oplaadsnelheid is verbeterd, wat komt doordat de S20 en S20 Plus standaard een 25 Watt-lader hebben en de S20 Ultra zelfs met 45 Watt kan snelladen. Hierdoor gaat het bijvullen van de accu sneller dan bij de S10-reeks, die snelladen met slechts 15 Watt ondersteunt. Website PhoneArena zegt dat de Galaxy S20 en S20 Plus in ongeveer 75 minuten van 0 tot 100 procent opladen. Bij de S20 Ultra gaat het iets sneller: in 70 minuten zit de smartphone weer vol als de accu compleet leeg is.

De grotere accu’s hoeven echter niet direct te zorgen voor een betere accuduur, want de S20-smartphones hebben een 120Hz-scherm, wat simpelweg meer energie verbruikt. Wel is het zo dat je de 120Hz-functie handmatig aan en uit kunt zetten. Daarnaast ondersteunen de S20-smartphones 5G, waarbij het benodigde 5G-modem ook om meer stroom vraagt. Het is echter onduidelijk hoe lang de smartphones daadwerkelijk op een volle lading meegaan.

Galaxy S20 op 13 maart naar Nederland

De Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zijn vanaf 13 maart te koop in Nederland en op dit moment al te pre-orderen. De toestellen kosten respectievelijk 899, 1099 en 1349 euro, waarbij de Plus- en Ultra-variant standaard 5G-ondersteuning hebben. Van de normale S20 verkoopt Samsung een losse 5G-versie, die 999 euro kost. In Nederland is 5G echter nog niet beschikbaar.

→ Samsung Galaxy S20 nu te pre-orderen: dit zijn de beste aanbiedingen

In onze Samsung Galaxy S20 preview lees je meer over de telefoons. Ze beschikken bijvoorbeeld over een flink verbeterde camera met een nieuwe Space Zoom-functie, waarmee je flink kunt inzoomen. Ook is het design iets aangepast, zijn de randen rondom het scherm weer iets dunner en de interne hardware sneller. Android Planet heeft ook de verschillen tussen de S20, S20 Plus en Ultra besproken.

