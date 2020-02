De Samsung Galaxy S20 opladen is straks zo gepiept. Volgens een betrouwbare bron wordt het toestel namelijk met een 25 Watt-snellader geleverd. De Galaxy S20 Ultra zou hier nog een schepje bovenop doen.

‘Samsung Galaxy S20 opladen gaat razendsnel’

Dat claimt Roland Quandt. De doorgaans welingelichte techjournalist schrijft op Twitter dat de Samsung Galaxy S20 en S20 Plus standaard met een 25 Watt-snellader worden geleverd. Dit zou voor zowel de 4G- als 5G-versie gelden. Laatstgenoemde komt waarschijnlijk niet in Nederland uit, omdat het netwerk hier nog niet actief is.

Verder stelt Quandt dat de Samsung Galaxy S20 Ultra, de duurste van het stel, standaard een 45 Watt-snellader in de doos heeft. Dit besluit is opmerkelijk, want de vorig jaar verschenen Galaxy Note 10 en Note 10 Plus werden met ‘slechts’ een 25 Watt-snellader geleverd. Tot slot meldt Quandt dat alle S20-telefoons zijn voorzien van een AKG-headset.

De Duitse techjournalist maakt niet bekend wie zijn bron is. Op basis van zijn reputatie hebben we echter geen reden om aan de juistheid te twijfelen. Eerder deze week dook overigens ook al een gerucht op over de inhoud van de Galaxy S20 pre-order. Wie de nieuwe Samsung vooruit gaat bestellen zou gratis Galaxy Buds-oordopjes krijgen.



Onthulling volgende week

Na maanden van geruchten vindt op 11 februari de ontknoping plaats. Dan presenteert Samsung haar nieuwe kroonjuwelen. Het is zo goed als zeker dat het drie toestellen worden. Opvallend genoeg kiest de Koreaanse fabrikant waarschijnlijk voor een andere naan, en bouwt men niet verder op de Galaxy S20.

In aanloop naar de officiële presentatie zijn vrijwel alle specificaties van de nieuwe vlaggenschepen al op straat komen te liggen. Wil je snel bijgepraat worden? Check dan ons artikel over de releasedatum van de Galaxy S20. Voor meer informatie kun je terecht op onze toestelpagina’s van de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Hier verzamelen we alle geruchten.

