‘4 vernieuwingen van de Samsung Galaxy S20 Plus-camera’

Met nog minder dan een maand te gaan, komt er steeds meer informatie over de Samsung Galaxy S20 naar buiten. Ditmaal doet XDA Developers een duit in het zakje. De website heeft contact met een anonieme bron die in het bezit claimt te zijn van een vroege versie van de Galaxy S20 Plus. Hieruit kunnen we vier vernieuwingen filteren.

Daarnaast zijn de specificaties van de S20-camera’s op Twitter verschenen via Ice Universe. De Ultra-variant wordt de enige versie uitgerust met een 108 megapixel-camera. Ook heeft dat toestel nog een 48- en 12- megapixel-variant aan boord en tot slot een ToF-sensor.

De Galaxy S20 Plus heeft ook zo’n sensor. Die gebruikt onder andere infrarood om afstand te meten, wat je gebruikt om afstanden te meten of om portetfoto’s te maken. De primaire camera is een 64 megapixel-camera, bijgestaan door twee 12 megapixel-camera’s. De normale Galaxy S20 bevat drie camera’s: 64, 12 en 12 megapixel.

1. Vijf camera’s in totaal

Te beginnen met het aantal camera’s. De achterkant schijnt vier lenzen te gaan huisvesten. De primaire 12 megapixel-camera wordt volgens XDA bijgestaan door een secundaire lens met 48 megapixel-resolutie. Het is niet duidelijk welke resolutie de derde en vierde lens krijgen. De 10 megapixel-selfiecamera aan de voorkant kennen we van de Samsung Galaxy S10 en Note 10.

2. Video’s in 8K opnemen

Verder schrijft XDA Developers dat de Samsung Galaxy S20 Plus video’s in 8K-resolutie kan opnemen met 30 frames per seconde (fps). Het is niet mogelijk om handmatig over te schakelen naar 24 fps. Wil je video’s opnemen met beeldstabilisatie aan? Dan moet je volgens de website genoegen nemen met een 4K-resolutie en 60 fps.



3. Betere selfies maken

In het cameramenu van de Samsung Galaxy S20 Ultra komen we een interessante optie tegen: ‘Smart selfie angle’. Wanneer je deze optie aanzet, schakel je toestel tijdens het maken van een groepsfoto met de voorste camera automatisch over naar de groothoeklens. Op die manier past iedereen op het beeld.

4. Nieuwe camerafuncties

Ook voegt Samsung twee nieuwe functies toe aan de camera-app. De eerste is ‘Single take’. Wanneer je deze stand aanzet, blijft je camera foto’s en video’s maken terwijl jij je toestel beweegt. Na afloop laat de camera-app een filmpje van de momentopname zien en wordt de best gelukte foto voorgeschoteld.

De andere nieuwe cameramodus is ‘Pro Video’. Hierdoor kun je tijdens het maken van video’s de geavanceerde instellingen induiken. De bron van XDA Developers heeft jammer genoeg geen beelden van deze functie, omdat diegene een prototype van de Galaxy S20 Plus in handen heeft. De software van dit toestel is incompleet.

