Samsung presenteert volgende maand de Galaxy S20-reeks. Eerder zagen we al renders van al die toestellen, nu zijn ook Samsung Galaxy S20 Plus-foto’s gelekt die een bekend uiterlijk laten zien.

Samsung Galaxy S20 Plus-foto’s

De foto’s van het toestel zijn verschenen op XDA Developers en tonen de voor- en achterkant van de aankomende Galaxy S20 Plus. Aan de voorkant zien we een bekend design, als we deze vergelijken met de renders die eerder verschenen. De enkele frontcamera is geplaatst in een gaatje in het scherm, net als bij de Galaxy Note 10.

Een speciale Bixby-knop is niet aanwezig en we zien erg smalle schermranden. De zijkanten van het scherm hebben een kleinere afronding ten opzichte van eerdere Samsung-toestellen. De bron van de foto’s noemt zelfs dat het voelt als een plat display.

Op de foto van de achterkant valt uiteraard de cameramodule op, die in de linkerbovenhoek zit. Er zijn vier camera’s aanwezig, met daarbij een ledflitser en iets wat lijkt op een gaatje voor een microfoon.

Het gaat om het zwarte model, waarop stof goed te zien is. Daarnaast heeft het toestel een spiegelende finish en we zien een sticker op de achterkant. Daarop staat onder andere dat er geen foto’s van dit toestel gemaakt mogen worden, iets wat net niet helemaal gelukt is.

Vijf varianten van Galaxy S20

Het gaat om de 5G-variant van het toestel, maar die lijkt qua uiterlijk op het 4G-model. Daarnaast worden een 4G- en 5G-versie van de normale Galaxy S20 verwacht. De S20 Ultra ondersteunt standaard 5G en in totaal verwachten we dus vijf varianten. Dat de toestellen de S20-naamgeving krijgen, is iets wat Samsung zelf al verklapte op de CES.

De normale S20 is de opvolger van de Galaxy S10e, terwijl het Plus-model de opvolger is van de Samsung Galaxy S10. De Galaxy S11 Ultra wordt de opvolger van de huidige Galaxy S10 Plus. De onthulling van deze toestellen is op 11 februari 2020. Op datzelfde evenement verwachten we ook de presentatie van de opvolger van de Galaxy Fold.

