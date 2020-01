De Samsung Galaxy S20 Plus krijgt een scherm met een ververssnelheid van 120Hz. Op een koptelefooningang hoef je dan weer niet te rekenen. Dat (en meer) blijkt uit een nieuwe video van het opkomende vlaggenschip.



‘Samsung Galaxy S20 Plus krijgt 120Hz-scherm’

Max Weinbach van XDA Developers is op dreef. Nadat de techjournalist afgelopen week al de eerste beelden van de vermeende Galaxy S20 Plus en diens camerafuncties liet zien, is het nu tijd voor een heuse video. De bron van Weinbach lijkt het filmpje in een Samsung-fabriek te hebben gemaakt.

Onder meer het design is duidelijk te zien. De Samsung Galaxy S20 Plus krijgt een zo goed als voorkantvullend scherm, met enkel een inkeping in het midden van het scherm. Deze ontwerpkeuze kennen we van de Note 10. Verder lijkt de S20 Plus een slag groter te worden dan de Samsung Galaxy S10 Plus, zijn voorganger. Op onderstaande foto zie je de twee toestellen naast elkaar liggen.

Verder deelt Weinbach informatie over het scherm van de Galaxy S20 Plus. Deze krijgt volgens hem een ververssnelheid van 120Hz. Dit zou een verdubbeling betekenen ten opzichte van de huidige ververssnelheid. Het scherm van de Galaxy S10 (Plus) blijft immers op 60Hz steken. Een hogere ververssnelheid zorgt voor vloeiender beeld.

Het verhaal lijkt wel iets genuanceerder te zijn. Ice Universe, een Twitter-account dat regelmatig informatie over opkomende smartphones deelt, zegt namelijk dat het 120Hz-scherm alleen werkt bij full-hd, of een lagere resolutie. Dit zou betekenen dat je niet tegelijkertijd de hoogte schermresolutie en 120Hz-feature kunt gebruiken.

Aftellen begonnen

Op 11 februari is het zo ver. Dan kondigt Samsung de opvolgers van de Galaxy S10, S10 Plus en S10e aan. Tijdens dit evenement wordt ook een nieuwe opvouwbare smartphone onthuld. In aanloop naar de presentatie is al een hoop informatie bekend geworden. Zodoende weten we al behoorlijk zeker wat we van de Galaxy S20-serie kunnen verwachten.

