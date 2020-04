De Samsung Galaxy S20 is in krap een maand tijd al bijna 150 euro in prijs gedaald. Ook de S20 Plus is inmiddels een stuk goedkoper, maar voor de S20 Ultra moet je nog steeds diep in de buidel tasten.



Samsung Galaxy S20 prijs flink gedaald

Dat blijkt uit de prijsvergelijker van Android Planet. De Samsung Galaxy S20 verscheen op 13 maart in Nederland tegen een adviesprijs van 899 euro. Nu, krap een maand later, kun je een losse S20 al voor 759 euro in huis halen. Dit is een prijsdaling van ruim 15 procent.

Het nieuwe vlaggenschip daalt hiermee iets sneller in prijs dan zijn voorganger. De Galaxy S10 was een maand na release 14 procent in prijs gezakt. De S20-versie met 5G-ondersteuning zakt daalt minder snel. De goedkoopste losse Galaxy S20 met 5G haal je momenteel voor 948 euro in huis; een daling van ruim 5 procent ten opzichte van de adviesprijs.

De Samsung Galaxy S20 Plus heeft nog steeds een adviesprijs van 1099 euro, maar de goedkoopste losse S20 Plus kost nu 959 euro. Hij is hiermee ruim 12 procent in prijs gedaald. Deze daling is vergelijkbaar met die van de Samsung Galaxy S10 Plus vorig jaar. Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op het 5G-model.

Vorige maand verscheen ook de Samsung Galaxy S20 Ultra. Deze telefoon biedt het beste van het beste en heeft daarom ook het meest forse prijskaartje: 1349 euro. Uit onze gegevens blijkt dat de goedkoopste losse S20 Ultra inmiddels 1296 euro kost; een prijsdaling van net geen 4 procent. Vorig jaar bracht Samsung geen super high-end toestel uit.



Prijsdalingen zetten sneller in

Het is al langer zo dat toptoestellen van Samsung snel in prijs dalen. Wel zet deze daling de afgelopen jaren steeds sneller in. De prijzen van de Galaxy S9-serie uit 2018 daalden bijvoorbeeld slechts een paar procenten in de eerste maand. De Galaxy S10 ging hier fors overheen met ongeveer vergelijkbare prijsdalingen als de hierboven besproken S20-serie.

Recent bleek dat de Galaxy S20-verkopen tegenvallen. Mogelijk is de relatief hoge instapprijs een drempel voor consumenten, want aan de kwaliteit ligt het niet. In onze Samsung Galaxy S20 review waren we namelijk zeer te spreken over het toestel: “De Galaxy S20 biedt een compleet plaatje voor mensen die op zoek zijn naar een high-end smartphone in een compact formaat”.

Ook onze Samsung Galaxy S20 Ultra review was overwegend positief: “De Galaxy S20 Ultra is door zijn indrukwekkende hardware, 120Hz-scherm, 5000 mAh-accu en vernieuwde camera’s met 100x zoom misschien de beste Samsung-smartphone tot nu toe.” Heb je het toptoestel op het oog? Check dan ook onderstaande videoreview: