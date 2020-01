Het lijkt erop dat de ruwe adviesprijzen van de Samsung Galaxy S20-serie gelekt zijn. Verschillende betrouwbare bronnen melden dat de goedkoopste S20 start bij ongeveer 799 euro. Er komen ook duurdere 5G-varianten. Samsung zou de S20-lijn op 13 maart uitbrengen.

Verwachte Samsung Galaxy S20 prijzen op een rij

Inmiddels staat vast dat Samsung drie S20-modellen in petto heeft als opvolgers van de Galaxy S10 en S10 Plus. Dit worden de Galaxy S20 en S20 Plus, vergezeld door een nog grotere en betere Galaxy S20 Ultra. De kleinere, minder complete Galaxy S10e lijkt geen directe opvolger te krijgen. Volgens de Franse site Frandroid en de betrouwbare telecomlekker Max Weinbach start de S20-serie bij ongeveer 799 euro. We zetten de verwachte prijzen op een rij.

Samsung Galaxy S20 met 4G: tussen de 799 en 899 euro Samsung Galaxy S20 met 5G: tussen de 899 en 999 euro Samsung Galaxy S20 Plus met 4G: tussen de 949 en 999 euro Samsung Galaxy S20 Plus met 5G: tussen de 1049 en 1100 euro Samsung Galaxy S20 Ultra met 5G: 1300 euro



Beide bronnen wijzen erop dat ze niet helemaal zeker zijn van de prijzen en dat ze mogelijk lager uitvallen. Het is nog niet duidelijk welke S20-versies Samsung in Nederland gaat verkopen. Modellen met 4G liggen het meest voor de hand, want Nederlandse providers kunnen nog geen 5G aanbieden. Dat is pas mogelijk na de 5G-frequentieveiling, die uiterlijk in juni plaatsvindt. Het is niet uitgesloten dat Samsung de S20-serie hier met zowel 4G als 5G aanbiedt om providers gunstig te stemmen en consumenten meer keuze te bieden.

‘Release in maart’

Volgens de betrouwbare telecomlekker Ishan Agarwal en Frandroid zijn de S20-smartphones vanaf 13 maart te koop in veel landen, waaronder Frankrijk. Hoewel de kans groot is dat de S20-reeks op deze datum ook in Nederland verschijnt, is hier nog geen concreet bewijs voor.

Samsung presenteert de Galaxy S20-serie op 11 februari. Dan horen we hoeveel de smartphones gaan kosten en wanneer ze te koop zijn. Ben je benieuwd wat de toestellen te bieden hebben? Hier vind je alle verwachte Samsung Galaxy S20-specificaties.

