‘Samsung Galaxy S20 neemt foto’s met drie camera’s tegelijk’

Met de nieuwe camerafunctie Quick Take in de Samsung Galaxy S20 maak je foto’s met alledrie de camera’s tegelijk. Zo kun je achteraf het beste plaatje kiezen.

Samsung Galaxy S20 krijgt Quick Take

Door met Quick Take één keer een foto te schieten met alle camera’s op de achterkant van het toestel, krijg je drie verschillende beelden van dezelfde situatie. Na het nemen van de foto kun je kiezen welke het beste is. De functie wordt door Samsung voor het eerst geïntroduceerd met de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra.

Zo is het niet meer nodig om vooraf te kiezen of je een foto wil maken met de 12 megapixel-hoofdcamera, de 64 megapixel-telelens of 12 megapixel-groothoeklens. De informatie over Samsung’s Quick Take is naar buiten gebracht door Max Weinbach, die al veel lekken over de Galaxy S20 voor zijn rekening heeft genomen.

Meer nieuwe camerafuncties in Galaxy S20

Eerder werd al het één en ander bekend over camerafuncties die nieuw zijn in de Samsung Galaxy S20. In de code van Samsung’s nieuwe camera-app zijn onder meer aanwijzingen gevonden voor Director’s View. Daarbij maak je tijdens het filmen tegelijk gebruik van de verschillende camera’s op de achterkant. Zo kun je tijdens het filmen switchen tussen camera’s en kiezen voor verschillende camerastandpunten.

Ook werden aanwijzingen gevonden voor de nieuwe Single Take-functie, waarbij je de camera 15 seconden lang langzaam van links naar rechts beweegt. Dat levert een collectie aan foto’s en video’s op. Daarnaast heeft de camera vermoedelijk een Night Hyperlapse-functie, kan hij verticale panoramafoto’s maken en nieuwe filters toepassen op foto’s.

Quick Take mogelijk op andere Samsungs

Omdat het om softwaretoepassingen gaat, is het niet ondenkbaar dat Samsung de functies later ook naar oudere modellen brengt. Via een update zou bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S10, ook een toestel met drie camera’s achterop, voorzien kunnen worden van Quick Take. Dan kan ook dit toestel met meerdere camera’s tegelijk fotograferen.

Nog ruim een week en dan weten we zeker wat de Samsung Galaxy S20-serie allemaal in huis heeft. Op 11 februari onthult de fabrikant zijn nieuwe toestellen. Android Planet volgt de presentatie op de voet. Wil je niets missen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app.

