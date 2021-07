Eigenaren klagen: Samsung Galaxy S20 scherm gaat plots stuk

Bezitters van een Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra klagen recent vaker dat het scherm vanuit het niets stuk gaat. Het display kleurt volledig wit of groen en maakt de smartphone nutteloos, waarbij er maar één oplossing lijkt: het scherm laten vervangen.

Samsung Galaxy S20 schermproblemen

De problemen met het scherm van de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zijn niet helemaal nieuw. De website AndroidAuthority vond een klacht van een gebruiker uit mei. Sindsdien zijn er meer klachten online verschenen, onder andere op het forum Reddit en op Samsungs Europese forum. Op YouTube zijn ook video’s te vinden van gedupeerde S20-bezitters. Hieronder zie je één van die video’s. De klachten komen van gebruikers over de hele wereld.

Veruit de meeste klachten stellen dat het scherm van de S20, S20 Plus of S20 Ultra vanuit het niets horizontale lijnen is gaan vertonen. Steeds meer, totdat het scherm compleet wit of groen is. De smartphone is dan niet meer te gebruiken omdat je niets ziet.

Gedupeerde S20-gebruikers weten geen oplossing voor dit probleem. Een moderator van het Europese Samsung-forum raadt aan de smartphone vanuit de veilige modus te resetten, maar volgens meerdere S20-bezitters verhelpt dit het probleem niet.

Schermreparatie

Tot dusver lijkt er slechts één oplossing te zijn voor gedupeerde klanten en dat is het scherm laten vervangen. De S20-serie is in het voorjaar van 2020 uitgebracht en heeft twee jaar Nederlandse garantie, dus deze reparatie valt in principe binnen de garantie. Mits duidelijk is dat het defect niet door een andere reden veroorzaakt is. Een S20 met een kapot scherm en duidelijke valschade wordt mogelijk niet kosteloos gerepareerd, bedoelen we hiermee.

Overigens lijkt de nieuwere Galaxy S20 FE (nog?) geen last te hebben van het schermprobleem. Ook nieuwere toestellen als de S21, S21 Plus en S21 Ultra worden niet genoemd.

Het is overigens lastig te bepalen hoe wijdverspreid dit schermprobleem is. De S20-serie is vele miljoenen keren over de toonbank gegaan. Op zulke verkoopaantallen zijn een aantal defecte toestellen niet vreemd. De vraag is of het om een aantal modellen gaat of dat een groter deel van de S20-smartphones hier last van gaat vertonen. Android Planet houdt dit natuurlijk in de gaten en is benieuwd;

Heeft jouw S20-model last van schermproblemen?

