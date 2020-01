Weken voor de presentatie liggen alle specificaties van de Samsung Galaxy S20 al op straat. De drie toestellen hebben veel overeenkomsten, maar ook enkele verschillen. In dit artikel zetten we uiteen wat je van de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra mag verwachten.

Samsung Galaxy S20-specificaties vroegtijdig bekend

De gegevens zijn de wereld in geholpen door Ishan Agarwal. De jonge techjournalist deelt regelmatig nieuwtjes over aankomende smartphones en claimt dit keer op de hoogte te zijn van alle Samsung Galaxy S20-specificaties. Hoe hij aan zijn informatie komt is niet bekend. Gezien zijn betrouwbare reputatie geven we hem echter wel het voordeel van de twijfel.

Laten we beginnen met de overeenkomsten tussen de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Ten eerste worden ze alle drie voorzien van een langwerpig 120Hz-scherm met identieke resoluties van 3200 bij 1440 pixels. De inkeping zit zoals verwacht middenin het scherm, net als bij de Galaxy Note 10. Verder is Android 10 uiteraard het standaardbesturingssysteem.

Ook is het S20-trio geheel stof- en waterdicht dankzij het IP 68-certificaat. Met een minimale opslagcapaciteit van 128GB hebben de meeste mensen meer dan genoeg ruimte voor het opslaan van films en muziek. Verder zijn alle drie de S20-smartphones uitgerust met een krachtige Exynos 990-processor, Samsung’s eigen chip.

Lees ook: 60Hz, 90Hz en verder: ververssnelheid van smartphoneschermen uitgelegd



De verschillen

Tot zover de overeenkomsten. Er zijn namelijk ook verschillen. De meest in het oog springende is schermformaat. De Samsung Galaxy S20 krijgt volgens Agarwal een 6,2 inch-display, terwijl de Samsung S20 Plus en Ultra respectievelijk met 6,7 en 6,9-inch uitgerust worden. Hierdoor zijn de twee duurste uitvoeringen ook iets zwaarder.

Ook op het gebied van camera’s verschillen de toestellen. Het instapmodel en de S20 Plus krijgen volgens Agarwal vier camera’s op de achterkant. De 12 megapixel-hoofdcamera zou worden bijgestaan door een groothoeklens met dezelfde resolutie en een 64 megapixel-telefotolens. Een ultragroothoeklens (12 mp) maakt het feest compleet.

De duurste van het stel, de S20 Ultra, zou maar liefst vijf camera’s krijgen. De 108 megapixel-hoofdcamera krijg volgens Agarwal bijval van een 48 megapixel-telefotolens en ultragroothoeklens (12 mp). Daarnaast zijn er een ToF-camera (voor 3d-foto’s) en speciale zoomcamera aanwezig.

Tot slot zien we een verschil in accu. De Indiase techjournalist claimt dat de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra respectievelijk met capaciteiten van 4000, 4500 en 5000 mAh uitgerust worden. We gaan ervan uit dat je deze batterijen lekker snel kunt opladen, maar zien dit in de tabel niet terugkomen.

11 februari gaat het gebeuren

Op 11 februari gaat Samsung de Galaxy S20-serie officieel aankondigen. Uiteraard houdt Android Planet je die dag continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, of download de gratis Android-app voor je smartphone. Wil je je alvast inlezen? Check dan ons Samsung Galaxy S20-geruchtenoverzicht. Hierin verzamelen we alle verwachtingen voor de nieuwe kroonjuwelen.

Het laatste nieuws over Samsung