De 512GB-versie van de Samsung Galaxy S20 Ultra is niet vanaf aanstaande vrijdag (13 maart) leverbaar, maar uitgesteld tot mei. Hierdoor moeten kopers van de duurste versie van de S20 Ultra veel langer op de smartphone wachten.

Samsung Galaxy S20 Ultra 512GB is uitgesteld

Samsung heeft aan kopers van de 512GB-versie van de Galaxy S20 Ultra laten weten dat de smartphone vanwege leveringsvertraging pas in mei in de Benelux verschijnt. Dat schrijft Tweakers. Klanten hebben drie opties: allereerst is het mogelijk om te wachten op de 512GB-variant, die dan waarschijnlijk rond 20 mei verschijnt.

Het is ook mogelijk om de bestelling te annuleren en de 128GB-versie van de S20 Ultra te nemen, waarbij Samsung een Led View Cover cadeau geeft. Tot slot kunnen kopers ervoor kiezen om de bestelling helemaal te annuleren, en bijvoorbeeld te gaan voor de normale Galaxy S20 en S20 Plus. Deze toestellen, die standaard met 128GB aan opslagruimte verschijnen, zijn wel gewoon vanaf 13 maart leverbaar.

Over de Galaxy S20 Ultra

De Galaxy S20 Ultra met 512GB aan opslagruimte kost 1549 euro in Nederland en is daarmee de duurste smartphone die Samsung dit voorjaar uitbrengt. De ‘normale’ Galaxy S20 kost 899 euro (voor het 4G-model), ook is een 5G-variant beschikbaar die 100 euro duurder is. De Galaxy S20 Plus heeft standaard 5G-ondersteuning en een adviesprijs van 1099 euro. De Galaxy S20-telefoons zijn nu te pre-orderen en liggen op 13 maart officieel in de winkels.

Op Android Planet hebben we onlangs de uitgebreide review van de Samsung Galaxy S20 Ultra gepubliceerd. De smartphone richt zich vooral op de vernieuwde camera’s, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk is om 100x in te zoomen. Ook heeft de telefoon een groot 6,9 inch-scherm met 120Hz-ondersteuning, forse 5000 mAh-accu en snelle interne hardware.

→ Lees de uitgebreide de Samsung Galaxy S20 Ultra review en check de video hieronder!

