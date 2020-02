Op gelekte foto’s is de achterkant van de Samsung Galaxy S20 Ultra te zien. De plaatjes, afkomstig van verschillende bronnen, bevestigen dat de smartphone vier camera’s heeft. Opvallend is dat de camera tot honderd keer zoom belooft.



Samsung Galaxy S20 Ultra camera

Op onderstaande foto zie je de cameramodule van de S20 Ultra het best. Het plaatje, verspreid door de bekende en doorgaans goedgeïnformeerde Twitter-gebruiker @Jon_Prosser, maakt duidelijk dat de cameramodule dikker is dan de rest van de behuizing. De bovenkant bevat drie camera’s, een microfoon en een flitser.

Onderin de module is een vierde camera geplaatst, een 48 megapixel periscooplens om te zoomen. Naast deze lens staat Space Zoom 100x, Samsungs aanduiding voor de zoomcamera. Details over de honderd keer zoom zijn nog onbekend. Vermoedelijk kan de smartphone optisch zoomen, een techniek waarbij je het beeld dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. De Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi Note 10 en Oppo Reno 10x Zoom kunnen dit ook, tot vijf keer. Volgens de geruchten biedt de S20 Ultra tien keer optische zoom. Verder zoomen gaat mét kwaliteitsverlies, al is nog niet duidelijk hoeverre dit de fotokwaliteit beïnvloedt.

De Samsung Galaxy S20 Ultra heeft ook een normale camera (108 megapixel), groothoekcamera (12 megapixel) en een Time of Flight-sensor. Voorop, in het scherm, zit een 40 megapixel selfiecamera.

Op de foto hieronder, eveneens afkomstig van Prosser, zie je de S20 Ultra naast de S20 Plus. De cameramodule van de Ultra-versie is aanzienlijk groter, vooral vanwege de zoomcamera. De S20 en S20 Plus krijgen een meer standaard zoomcamera die het beeld drie keer optisch dichterbij haalt.

Presentatie op 11 februari

Samsung onthult de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra op een evenement dat op 11 februari plaatsvindt. De presentatie start om 20:00 Nederlandse tijd en is dan te volgen via een livestream. Volgens diverse bronnen zijn de S20-smartphones daarna direct te bestellen en worden ze vanaf 13 maart uitgeleverd. Er lijkt dus een maand tussen de presentatie en release te zitten.

Wie een S20-telefoon vooruit bestelt, krijgt naar verluidt een gratis setje Galaxy Buds+. Deze draadloze oordopjes worden ook op 11 februari onthuld, net als de klapsmartphone Galaxy Z Flip. Lees meer over onze Samsung Galaxy S20-verwachtingen, waaronder de prijzen.

