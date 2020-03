Samsung heeft het updatebeleid van de Galaxy S20-lijn en Galaxy Z Flip bekendgemaakt. De smartphones ontvangen twee jaar volledige software-ondersteuning, inclusief Android-updates. Daarna rolt Samsung nog twee jaar in mindere mate beveiligingsupdates uit. Sommige merken hebben een beter updatebeleid.

Galaxy S20 krijgt twee grote Android-updates

De S20-serie bestaat uit de Galaxy S20 (met 4G of 5G), S20 Plus en S20 Ultra, en de toestellen zijn vanaf 13 maart te koop in Nederland. De Galaxy Z Flip, per direct te koop, is een klapsmartphone die ingeklapt een stuk compacter is. Als (potentiële) koper wil je natuurlijk weten hoelang jouw dure telefoon verzekerd is van software-updates.

Nu Samsung de S20-reeks en Z Flip heeft toegevoegd aan zijn updatewebsite, kunnen we antwoord geven op die vraag. De volledige S20-serie ontvangt twee jaar volledige software-ondersteuning, gerekend vanaf de releasedatum. Met volledige software-ondersteuning bedoelt Samsung elke maand een beveiligingsupdate en wanneer beschikbaar een Android-update.

Omdat Google doorgaans eens per jaar een Android-update uitbrengt, kunnen de Z Flip en Galaxy S20-line-up vermoedelijk rekenen op twee updates. De smartphones verschijnen met Android 10 en worden dus bijgewerkt naar Android 11 en 12. De eerste testversie van Android 11 is net uit en de definitieve update komt waarschijnlijk in de zomer.

Na die twee jaar volledige ondersteuning brengt Samsung geen Android-updates meer uit. Wel krijgt de S20-lijn in zijn derde jaar nog elke maand een beveiligingsupdate. In het vierde jaar schroeft de fabrikant dit terug naar één beveiligingsupdate per drie maanden. Daarna ontvangt de S20-reeks geen updates meer, of Samsung moet tegen die tijd andere plannen communiceren. Deze tijdlijn geldt ook voor de Galaxy Z Flip.

Updatebeleid in vergelijking met de concurrentie

Voor een dure smartphone als de S20 of Z Flip is twee jaar Android-updates niet lang. Veel merken, waaronder Motorola, Oppo en Nokia, doen overigens hetzelfde als Samsung. Er zijn echter ook concurrenten met een beter updatebeleid. OnePlus geeft zijn toestellen drie jaar Android-updates en voor Google Pixel-telefoons geldt hetzelfde.

In de praktijk betekent het dat de OnePlus 7T naar verwachting Android 13 krijgt en de Samsung S20 Ultra niet. Dat is wat gek omdat de OnePlus-telefoon ouder is en 549 euro kost, terwijl je voor een losse Galaxy S20 minimaal 899 euro betaalt. Voor een losse Galaxy S20 Ultra moet je zelfs 1349 euro afrekenen, maar die lijkt net als de 1499 euro kostende Galaxy Z Flip buiten de Android 13-boot te vallen.

In vergelijking met grote concurrent Apple doet Samsung het ook minder goed, want een iPhone kan normaliter rekenen op vijf jaar volledige software-ondersteuning.

