Ga je een Samsung Galaxy S20 in huis halen? Dan ben je vast en zeker benieuwd naar het updatebeleid. In dit artikel leggen we uit hoe het zit met de updates van de Samsung Galaxy S20.



Samsung Galaxy S20 updates: zo zit het

De Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra zijn verkrijgbaar in Nederland. Op de redactie van Android Planet krijgen we daardoor steeds vaker de vraag hoe het zit met het updatebeleid van de peperdure vlaggenschepen. Reden genoeg dus om er een artikel aan te wijden.

Kort samengevat verandert er niets. Het softwarebeleid van de Galaxy S20-telefoons is onveranderd ten opzichte van de Galaxy S10. Dit betekent dat er twee versie-updates voor de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra verschijnen. De toestellen draaien bij uitkomst op Android 10. Ze worden dus (minstens) bijgewerkt naar Android 11 en Android 12.

Daarnaast ontvangen de kersverse vlaggenschepen drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates. Deze zijn minstens zo belangrijk als versie-updates, omdat ze softwareproblemen oplossen en narigheden buiten de deur houden. Na drie jaar worden de toestellen nog steeds bijgewerkt, maar niet langer maandelijks. In plaats daarvan krijg je ieder kwartaal een update.



Samsung Galaxy S20 in huis halen

Sinds deze week zijn de Samsung Galaxy S20-telefoons in Nederland verkrijgbaar. De toestellen zijn in alle opzichten hoogwaardig. Onder meer de camerakwaliteit is er flink op vooruit gegaan en ook de schermen beschikken over een hoge ververssnelheid. Hierdoor ogen films en games ontzettend vloeiend.

In onderstaande videoreview bespreken we de plus- en minpunten van het duurste model. Ook is er een geschreven versie van de Samsung Galaxy S20 Ultra review. Wil je een Samsung Galaxy S20 kopen? Het toestel is zowel los verkrijgbaar, als in combinatie met een abonnement. Op onze Samsung Galaxy S20-, S20 Plus– en S20 Ultra-overzichtspagina’s lees je er alles over.

