‘Samsung Galaxy S20 kent stroeve start, S10-serie verkocht twee keer zoveel’

De Samsung Galaxy S20-serie lijkt nog niet echt een verkoopknaller voor Samsung te zijn. Het coronavirus, maar ook de hoge prijzen en weinige kortingen worden aangewezen als oorzaak voor tegenvallende verkopen in thuisland Zuid-Korea.

Tegenvallende Samsung Galaxy S20-verkopen

De Samsung Galaxy S20-serie is nu een goede week in de verkoop in Zuid-Korea. Het thuisland van Samsung lijkt echter nog niet heel warm te lopen voor de toestellen. Nieuwssite The Korea Herald heeft van bronnen uit de industrie vernomen dat er op de eerste dag 70.800 toestellen zijn verkocht.

Dat is ongeveer de helft van het aantal Samsung Galaxy S10-smartphones dat vorig jaar in dezelfde periode over de toonbank gingen. Samsung verkocht toen 140.000 exemplaren direct na de start van de verkoop. Van de Samsung Galaxy Note 10 werden in die periode zelfs 220.000 stuks verkocht.

Weinig kortingen en coronavirus

“Verkopen hebben te lijden onder de sterke afname van kortingen voor nieuwe telefoons”, zo laat een anonieme medewerker van een Koreaanse telecomprovider weten aan The Korea Herald. Volgens hem is ook het aantal mensen dat naar winkels komt flink lager vanwege angst voor het coronavirus. Zuid-Korea heeft momenteel flink te lijden onder het virus en veel mensen zijn besmet in het Aziatische land.

Het is niet ondenkbaar dat Samsung met zijn Galaxy S20-lijn te hoog ingezet heeft. De adviesprijzen van de toestellen liggen hoger dan ooit. De voordeligste Samsung Galaxy S20, het 4G-model met 128GB aan opslaggeheugen, is te pre-orderen voor 899 euro. De Samsung Galaxy S20 Plus kost 1099 euro in de voordeligste uitvoering. De prijzen lopen op tot 1549 euro als je kiest voor de Samsung Galaxy S20 Ultra met 512GB aan opslag.

Geen voordeligere versie

Bij de lancering van de Samsung Galaxy S10 bood Samsung nog een voordeliger alternatief door tegelijkertijd de Samsung Galaxy S10e te presenteren. Deze had een adviesprijs van 749 euro. De Samsung Galaxy S10 Plus, was te krijgen vanaf 999 euro. Een Ultra-model was er nog niet. Wel kon je, als je dat wilde, flink de portemonnee trekken voor een Samsung Galaxy S10 Plus met 1TB aan opslaggeheugen. Die kostte 1599 euro.

De Samsung Galaxy S10-serie is echter is nu in prijs gezakt, en blijkt een uitstekend alternatief voor de Galaxy S20. De toestellen missen misschien enkele leuke moderne features van de nieuwe uitgave, zoals een 120Hz-scherm en grotere accu, maar kunnen verder nog prima mee.

13 maart de release in Nederland

“Hoewel de ‘sprong’ van S10 naar S20 misschien het tegenovergestelde suggereert, is de Galaxy S20 niet direct een compleet andere smartphone dan zijn voorganger”, zo schreven we in onze uitgebreide Samsung Galaxy S20 preview. Pre-orders voor de Galaxy S20 zijn al gestart. De toestellen worden vanaf 13 maart in Nederland geleverd.