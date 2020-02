Het is je vast niet ontgaan dat Samsung een nieuw vlaggenschip heeft onthuld: de Galaxy S20. De smartphone lijkt aan de buitenkant erg op de Galaxy S1O, maar verschilt toch op een aantal punten van zijn voorganger. Android Planet zet de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10

Net als vorig jaar komt Samsung in 2020 met drie nieuwe Galaxy S-toestellen: de S20, S20 Plus en S20 Ultra. De line-up is wel wat anders, want de normale Galaxy S20 is nu het goedkoopste model, al betaal je voor deze telefoon alsnog 899 euro.

Dit is een stevige adviesprijs, zeker als je je bedenkt dat de Galaxy S10 inmiddels flink in prijs is gedaald. In dit artikel zetten we daarom de belangrijkste verschillen tussen de Galaxy S20 en S10 op een rijtje, waarbij we ons focussen op de goedkoopste S20 en de normale S10.

1. Formaat en 120Hz-scherm

De Galaxy S20 en Galaxy S10 verschillen qua formaat niet veel van elkaar. De S20 is iets langer en dikker dan zijn voorganger, maar wel een fractie smaller. Dit komt voornamelijk doordat de beeldverhouding van het scherm is aangepast van 19 bij 9 naar 20 bij 9. Hierdoor is het scherm iets langer, maar dus wel minder breed.

Het schermformaat is gegroeid van 6,1 naar 6,2 inch, waardoor ook de resolutie iets verhoogd is naar 3200 bij 1440 pixels. Het belangrijkste verschil heeft echter te maken met de ververssnelheid van het scherm. De Galaxy S20 heeft een 120Hz-scherm, wat veel soepeler en vloeiender oogt dan het 60Hz-display van de Galaxy S10. Dit merk je als je door de interface bladert en bijvoorbeeld over lange webpagina’s scrolt.

Standaard staat de ververssnelheid van het Galaxy S20-scherm op 60Hz, maar de 120Hz-feature kun je handmatig inschakelen. Wel is het zo dat een hogere ververssnelheid meer energie verbruikt, wat minder gunstig is voor de accuduur van de Galaxy S20.

Hoe lang het nieuwe vlaggenschip daadwerkelijk op een volle accu meegaat, kunnen we echter pas zeggen na een uitgebreide testperiode. Houd Android Planet de komende weken in de gaten voor de uitgebreide Galaxy S20 review. Tot die tijd kun je terecht in onze preview van de Galaxy S20.

2. Betere camera met zoom

De belangrijkste verbetering van de Galaxy S20 ten opzichte van de S10 is zonder twijfel de camera. Op de achterkant zitten weliswaar opnieuw drie lenzen, maar ze zijn wel verbeterd. Foto’s maak je met de primaire camera van 12 megapixel en voor het maken van groothoekfoto’s is een 12 megapixel-lens aanwezig. Het is echter vooral de nieuwe 64 megapixel-telelens die de show steelt.

Hiermee is 3x optische zoom mogelijk en tot 30x ‘Space Zoom’. Hiermee kun je veel verder inzoomen dan bij de S10, waarbij foto’s (ook maximaal ingezoomd) nog bruikbaar zijn. Met de Galaxy S20 kun je dus details van heel ver weg dichtbij halen, maar bij de S10 is de zoomlens veel beperkter. Overigens presteert de Galaxy S20-camera volgens Samsung ook beter in het donker.

3. Grotere accu en sneller opladen

Ook belangrijk: de accu van de S20 is fors groter dan die van de S10. Het toestel heeft een 4000 mAh-batterij, terwijl de Galaxy S10 het moet doen met een 3400 mAh-variant. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de S20 langer meegaat op een volle lading, wat natuurlijk een fijne verbetering is. De langere accuduur is gebaseerd op het scherm met 60Hz-ververssnelheid. Zoals gezegd kun je op de S20 ook schakelen naar 120Hz, en dan verwachten we dat de accuduur merkbaar terugloopt.

De Samsung Galaxy S20 laadt een stuk sneller op dan de S10. Bij de smartphone zit een 25 Watt-oplader, waarmee Samsung eindelijk afscheid neemt van de tragere 15 Watt-adapters die het bedrijf al jaren bij zijn smartphones levert. Ook draadloos opladen en het opladen van andere apparaten met de S20 gaat iets sneller dan met de S10.

4. Geen koptelefoonaansluiting meer, snellere hardware

De Galaxy S10 was vorig jaar één van de weinige high-end smartphones met een koptelefoonaansluiting, maar bij de S20 is de poort definitief verdwenen. Dit was te verwachten, aangezien de Galaxy Note 10 en Note 10 Plus de smartphones ook niet meer hadden.

Verder heeft de Galaxy S20 – zoals je zou verwachten – een snellere processor in de vorm van de Exynos 990, maar dezelfde hoeveelheid werkgeheugen (8GB) en opslagruimte (128GB). Ook heeft het nieuwe vlaggenschip optioneel 5G-ondersteuning en de S10 niet, al heb je hier in Nederland voorlopig weinig aan. 5G is immers nog niet in ons land beschikbaar.

5. Huidig prijsverschil

Samsung voert met de Galaxy S20 de nodige verbeteringen door, maar daar staat wel een forse prijs tegenover. Met een adviesprijs van 899 euro is de Galaxy S20 behoorlijk duur, en voor de 5G-variant betaal je zelfs honderd euro extra. Daar krijg je een vernieuwde camera, grotere accu, snellere hardware en vloeiend 120Hz-scherm voor terug, maar deze verbeteringen zullen lang niet voor iedere gebruiker essentieel zijn.

Daar komt bij dat de Galaxy S10 nog steeds een krachtig toestel is met een goed scherm, snelle hardware en prima camera’s. De telefoon is bovendien flink in prijs gezakt en kost op het moment van schrijven ongeveer 600 euro. Een Galaxy S10 kopen is dus nog steeds interessant.

Ben je wel overtuigd en wil je een Galaxy S20 pre-orderen? Dan kun je vanaf nu terecht bij alle grote webwinkels en providers. In onze vergelijker kun je terecht voor de beste deals voor een losse Galaxy S20 of Galaxy S20 met abonnement.

Lees meer over Samsung