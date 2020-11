De Samsung Galaxy S21-aankondiging vindt mogelijk toch in februari plaats. Eerder werd juist nog gezegd dat Samsung de nieuwe smartphones al in januari zou willen presenteren.

‘Samsung Galaxy S21 aankondiging februari’

Dit nieuws wordt naar buiten gebracht door Android Headlines, dat zegt dat hun bron in het verleden ook erg betrouwbaar is gebleken. Dat staat haaks op eerder nieuws over een aankondigingsdatum. Volgens eerdere geruchten zou de fabrikant de toestellen juist eerder willen presenteren dan normaal, namelijk in januari 2021.

Met zo’n vroege aankondiging zou Samsung de concurrentie af willen troeven en de eerste vlaggenschepen van het nieuwe jaar willen presenteren. Een exacte datum wordt nog niet genoemd. De S20-lijn werd op 11 februari 2020 gepresenteerd, terwijl de S10-familie het levenslicht zag op 20 februari 2019.

De site speculeert ook dat de processor die waarschijnlijk in de Samsung S21-lijn komt, nog niet officieel gepresenteerd is. Het gaat daarbij om de Snapdragon 875-chip van fabrikant Qualcomm. Wel verwachten we een eigen Exynos-processor in de Europese varianten van de smartphones, net zoals bij de Galaxy S20-lijn het geval is.

Drie Galaxy S21-modellen verwacht

Samsung heeft weer drie Galaxy S21-toestellen in de pijplijn zitten. Naast het instapmodel in de vorm van de S21, maken waarschijnlijk ook de Galaxy S21 Plus en S21 Ultra hun opwachting. Volgens geruchten krijgt alleen de Ultra een gebogen display. In welke kleuren de toestellen op de markt komen is ook al genoemd in het geruchtencircuit.

Hoe de aankomende toestellen eruit gaan zien is ook geen geheim meer. Vermeende renders van de Galaxy S21 en Galaxy S21 Ultra zijn namelijk al eerder verschenen. Dat model, de meest uitgebreide krijgt vermoedelijk ook ondersteuning voor de S-Pen. Wil je weten wat de toestellen nog meer in petto hebben? Check dan ons geruchtenoverzicht, waarin we de vermoedelijke verbeteringen van de S21-lijn met je doornemen.

