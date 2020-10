Geruchten wijzen erop dat de Galaxy S21-serie in januari 2021 onthuld wordt. Gewoonlijk kiest Samsung traditiegetrouw voor een onthulling in februari, maar met de komst van de Galaxy S21 gaat die traditie misschien wel op de schop.

Aankondiging Samsung Galaxy S21

De redactie van SamMobile weet het zeker: de Samsung Galaxy S21-serie wordt in januari 2021 onthuld. In voorgaande jaren koos Samsung voor een onthulling in februari en een release in maart, maar met Galaxy S21 gaat het anders.

Waarom kiest Samsung voor een vroegere release? Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken. Zo zou het kunnen dat het bedrijf nog even van de afwezigheid van een Huawei-vlaggenschip wil profiteren. Daarnaast creëert Samsung met een onthulling in januari wat ruimte tussen de Galaxy S21-bekendmaking en de uiteindelijke Fan Edition. Met een Fan Edition biedt Samsung een vlaggenschip met een lager prijskaartje aan.

Volgens SamMobile suggereren recente rapporten dat leveranciers van Samsung al zijn begonnen met de massaproductie van onderdelen voor de Galaxy S21. Een vervroegde release lijkt dus echt mogelijk.

Het is niet de eerste keer dat men een eerdere onthulling verwacht. Bijna ieder jaar is er wel een gerucht dat voorspelt dat Samsung haar nieuwe telefoon eerder lanceert. Meestal zit een vervroegde onthulling er dan toch niet in.

Wat we al weten over de Galaxy S21

Er is al het één en ander over de Galaxy S21 gelekt. Zo krijgt de telefoon een krachtigere chip, verbeterde vingerafdrukscanner en (iets) grotere accu. Vooral de Galaxy S21 Plus gaat erop vooruit : geruchten hebben het over een flinke 4800 mAh. Ter vergelijking: de S20 Plus heeft een 4500 mAh-batterij.

Verder kunnen we mogelijk twee telelenzen achterop de Samsung Galaxy S20 Ultra verwachten. Hierdoor kan de smartphone betere ingezoomde foto’s maken

